حلّ جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أولا هذا العام، في قائمة مؤتمر العمل السياسي المحافظ للمرشحين الجمهوريين المقبلين لرئاسة الولايات المتحدة، وذلك في استطلاع رأي غير رسمي.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس السبت، صوت نحو 53% من بين ما يزيد عن 1600 مشارك في الاستطلاع لصالح فانس.

وجاء وزير الخارجية ماركو روبيو في المرتبة الثانية بعدما حصد 35% من الأصوات في المؤتمر.

ويُعد المؤتمر تجمعا سنويا مهما للنواب الجمهوريين والناشطين والمرشحين المحتملين للرئاسة.

ويجذب المؤتمر الذي يُعقد هذا العام في مدينة جريبفاين بولاية تكساس، حضورا كبيرا من المنتمين للتيار المحافظ في الحزب الجمهوري.

واستطلاع الرأي غير الرسمي الذي يجريه سنويا ليس بالضرورة أن يكون مؤشرا حاسما على تحديد المرشح النهائي.

لكنّ الاستطلاع يعطي لمحة عن توجهات أهم أنصار حركة الرئيس دونالد ترمب "لنجعل ‌أمريكا عظيمة مجددا" (ماغا).

وولاية ترمب الرئاسية الحالية هي الثانية له، وبالتالي ‌لا ‌يمكنه الترشح مجددا في 2028 بحسب الدستور الأمريكي.

محام جمهوري ومسيحي محافظ

وفانس، هو محام وسياسي أمريكي ولد عام 1984 جنوب غربي الولايات المتحدة، وقد تخرج في كلية القانون ودخل غمار السياسة في الحزب الجمهوري، وتدرج فيه إلى أن أصبح عضوا في الكونغرس، واختاره ترمب نائبا له في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفانس من دعاة سياسة "أمريكا أولا"، لكنه مؤيد قوي لإسرائيل وللتطبيع العربي معها.

كما أنه مؤيد بشدة للتيار المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة، ويرى أن بلاده "لا تزال أكبر دولة ذات أغلبية مسيحية في العالم"، ويعتبر أن هذا التيار الديني هو السبب وراء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

عبّر فانس في أكثر من مناسبة عن دعمه لحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودعا إلى دعم قوي لإسرائيل حتى "تهزم" حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويرى أن هذه "الهزيمة" هي التي ستسمح بفتح بوابة التطبيع الإسرائيلي مع العرب.

إعلان

عارض فانس الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ولكنه عمل في الشؤون العامة لجيش بلاده في العراق بعد الغزو، ويعتبر أن أميركا لا تحسن إدارة الحروب في المنطقة.