"ارحل يا ترمب".. رسالة بشرية على شاطئ كاليفورنيا تتصدر احتجاجات "لا ملوك"

في مشهد لافت يعكس تصاعد الغضب الشعبي، احتشد مئات المتظاهرين على شاطئ أوشن بيتش في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث اصطفوا بشكل منظم ليشكلوا بأجسادهم عبارة ضخمة كُتبت بالإنجليزية (TRUMP MUST GO NOW!)، في رسالة مباشرة تطالب برحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبثت وسائل إعلام محلية ومصورون فيديو يظهر المشاركين وهم يقفون في صفوف متراصة على الرمال، ليبرز النص بوضوح عند تصويره من الأعلى، في مشهد بصري لافت.

وجاء هذا التحرك ضمن موجة احتجاجات واسعة حملت شعار "لا ملوك"، خرج فيها ملايين الأمريكيين في مختلف أنحاء البلاد، رفضا لما وصفوه بسياسات ترمب "الاستبدادية"، وانتقادا للدور الأمريكي في الحرب الجارية ضد إيران.

وامتدت التظاهرات إلى مدن رئيسية مثل واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو، حيث احتشد الآلاف في الساحات العامة رافعين لافتات تندد بالهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على طهران، معتبرين أن هذه العمليات تهدد بتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى وقف التصعيد العسكري، مؤكدين أن السياسات الحالية تدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار العالمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الحرب على الأمن الدولي وأسواق الطاقة.

وتعكس هذه المشاهد، خاصة الرسالة البشرية على شاطئ سان فرانسيسكو، تحولا في أساليب الاحتجاج، حيث باتت الصور الجوية والرسائل البصرية المباشرة أدوات رئيسية لنقل الموقف الشعبي وإيصال الرسائل السياسية بشكل أكثر تأثيرا وانتشارا.

ووصف البيت الأبيض الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بأنها "نتاج شبكات تمويل يسارية" لا تتمتع بدعم شعبي حقيقي"، وفق بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وللمرة الثالثة في أقل من عام، دُعي الأمريكيون للنزول إلى الشوارع في إطار حركة "لا ملوك"، التي تعدّ أبرز الحركات المناهضة لترمب منذ بدأ ولايته الثانية مطلع 2025.