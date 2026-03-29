إيران توسّع هجماتها على دول الخليج والاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه

تعرّضت عدة دول خليجية، اليوم الأحد، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت من إيران، شملت قطر والبحرين والإمارات والكويت، وأعلن الاتحاد الأوروبي تضامنه مع دول الخليج في مواجهة تلك الهجمات.

قطر

في قطر، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدولة تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران، مؤكدة أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لجميع المسيّرات دون تسجيل إصابات أو أضرار.

البحرين

وفي البحرين، قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 174 صاروخا و391 طائرة مسيّرة.

وفي إجراء احترازي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فرض حظر جزئي على الحركة البحرية خلال ساعات المساء وحتى الفجر، حفاظا على سلامة مرتادي البحر، في ظل ما وصفته بـ"العدوان الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

الكويت

أما في الكويت، فأعلن الجيش الكويتي رصد 14 صاروخا باليستيا و12 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إن هجوما بمسيّرات استهدف أحد المعسكرات العسكرية، وأدى إلى إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، إضافة إلى أضرار مادية.

كما أشار إلى استهداف مستودعات لإحدى الشركات اللوجستية الخاصة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

ولفت إلى أن إجمالي التهديدات الجوية التي تم رصدها منذ 28 فبراير/شباط بلغ 307 صواريخ باليستية وصاروخين جوالين و616 طائرة مسيّرة.

الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت، اليوم الأحد، مع 16 صاروخا باليستيا و42 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران.

وأضافت أن القوات اعترضت منذ بدء الهجمات 413 صاروخا باليستيا و1914 طائرة مسيّرة، مشيرة إلى مقتل 8 مدنيين واثنين من منتسبي القوات المسلحة، إضافة إلى متعاقد عسكري يحمل الجنسية المغربية.

استهداف مصانع بالخليج

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مصنعي ألمنيوم في الإمارات والبحرين، بزعم "ارتباطهما بالصناعات العسكرية الأمريكية".

وقال إن الهجمات طالت مصنع "إيمال" في الإمارات ومصنع "ألبا" في البحرين.

من جهتهما، أكدت شركتا "ألبا" و"الإمارات العالمية للألمنيوم" تعرض منشآتهما لأضرار، جراء هجمات إيرانية أمس السبت، مع تسجيل إصابات وصفت بأنها طفيفة أو متوسطة بين العاملين.

الاتحاد الأوروبي يجدد تضامنه

دوليا، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الهجمات الإيرانية، مؤكدا ضرورة وقف هذه الغارات فورا.

وقال كوستا في منشور على منصة إكس إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي لدول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ بعضها سكني.