إسقاط مسيّرة بأربيل وواشنطن تحذر من استهداف محتمل لجامعات أمريكية بالعراق

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة في محيط مطار أربيل، شمالي العراق، وفي تطور متزامن، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن خطر التعرض لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية "لا يزال قائما".

وقالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة العراقية "لم تتمكن من منع وقوع هجمات إرهابية" تنطلق من أراضيها، وتستهدف الولايات المتحدة ودولا في المنطقة، مضيفة أن إيران والمليشيات المتحالفة معها نفذت هجمات واسعة النطاق ضد أمريكيين وأهداف مرتبطة بواشنطن في أنحاء مختلفة من العراق.

كما أطلقت الخارجية تحذيرا بشأن احتمال استهداف مؤسسات تعليمية، موضحة أن هذه الجهات "قد تنوي استهداف جامعات أمريكية" في مدن مثل بغداد والسليمانية ودهوك، إضافة إلى جامعات ينظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة.

رفض الانخراط في الصراع

وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تأكيد موقف بلاده الرافض للانخراط في أي صراعات إقليمية، مشددا على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المختلفة.

وقال حسين، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن الحكومة العراقية ملتزمة بالحفاظ على سيادة البلاد، وعدم السماح باستخدام أراضيها للاعتداء على الدول المجاورة، في إطار احترام القوانين الدولية وتجنب أي تصعيد في المنطقة.

وأكد أن العراق لن يكون طرفا في أي صراع، مشيرا إلى أن أمن الدول العربية، بما فيها دول الخليج والأردن، يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لشعوبها.

ولفت إلى الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، معتبرا أنه يعكس خطورة التصعيد في المنطقة.

إعلان

ودعا حسين إلى تكثيف التنسيق والتواصل مع الدول الشقيقة، دعما للمبادرات والجهود المشتركة الهادفة إلى وقف الحرب، واستئناف المسارات الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يحد من تداعياتها على الشعوب واقتصادات المنطقة، ويعزز الأمن والاستقرار للجميع.

وكانت 6 دول عربية قد أصدرت، الأربعاء، بيانا مشتركا يدين بأشد العبارات الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من الأراضي العراقية على منشآت وبنية تحتية في دول الخليج، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وخرقا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يلزم إيران بوقف أي اعتداء على دول الجوار فورا.

وحمّلت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن في بيانها الحكومة العراقية مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لوقف هجمات الفصائل من أراضيها. وأكدت هذه الدول حقها الكامل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.