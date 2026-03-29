إسرائيل تسجل أكثر من 7 آلاف إنذار منذ اندلاع الحرب مع إيران

المصدر: حساب قناة تيليجرام العملياتية الوطنية الإسرائيلية للإطفاء والإنقاذ مشاهد جديدة لمكان سقوط شظايا ورؤوس متفجرة على بلدة جلجولية وسط إسرائيل: وتُظهر اللقطات حضور فرق الإسعاف وقوات الأمن في محيط منزل تضرر جراء سقوط الشظايا، حيث بدت فجوة واضحة في إحدى شرفاته نتيجة الانفجار. تاريخ النشر: 19 مارس 2026
سقوط شظايا ورؤوس متفجرة على بلدة جلجولية وسط إسرائيل (حساب العمليات-تليغرام)
أظهرت بيانات وخرائط نظام الإنذار الإسرائيلي "تسيفا أدوم" (Tzeva Adom)، التابع لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صافرات الإنذار 7130 مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026.

خريطة صافرات الإنذار الإسرائيلية في شهر من الهجمات الإيرانية (تسيفا أدوم)
وتصدرت الإنذارات الناتجة عن إطلاق الصواريخ العدد الأكبر بنحو 4995 إنذارا، مقابل 2133 للمسيّرات، وإنذارين بسبب الاشتباه في عمليات تسلل.

وشهد اليومان الأول والثاني من التصعيد النسبة الأكبر للإنذارات المتعلقة بالصواريخ بواقع 1100 إنذار، بينما شهد اليوم الرابع من الحرب النسبة الأكبر للإنذارات المتعلقة بتهديدات المسيرات بنحو 218 إنذارا.

الصواريخ تتصدر صافرات الإنذار مقابل نشاط محدود للمسيرات والتسلل (تسيفا أدوم)
وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إفلات عدد من المسيرات من المنظومات الاعتراضية واختراقها الأجواء الإسرائيلية، في حين لم يعلن الجيش الإسرائيلي عدد المسيرات التي اخترقت الأجواء أو تلك التي جرى اعتراضها.

واللافت في بيانات الجبهة الداخلية تصدر منطقة خط المواجهة في الشمال، تزامنا مع هجمات حزب الله، قائمة المناطق الأكثر تعرضا للإنذارات بواقع 2620 إنذارا، تليها منطقة السامرة (Samaria) شمال الضفة الغربية، بإجمالي تجاوز 1058 إنذارا، ثم منطقة الجليل الأعلى بإجمالي 866 إنذارا.

تقارب في عدد الإنذارات بين المدن الإسرائيلية مع تصدر كريات شمونة (تسيفا أدوم)
وتفرض إسرائيل تعتيما شديدا على خسائرها جراء الصواريخ الإيرانية، بالتزامن مع دعوة الجيش الإسرائيلي إلى عدم نشر أي مقاطع فيديو تتعلق بالهجمات.

ووفق الجيش الإسرائيلي، الذي لا يكشف إلا عن القليل من التفاصيل حول أنظمته الدفاعية، أطلقت إيران أكثر من 550 صاروخا باليستيا منذ بداية الحرب، مما تسبب في إصابة أعداد كبيرة من الإسرائيليين نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.

توزيع صافرات الإنذار في إسرائيل حسب المناطق مع تصدر خط المواجهة في الشمال (تسيفا أدوم)
ورغم الحديث الإسرائيلي عن نجاحات كبيرة في التصدي للصواريخ الإيرانية، اعترفت إسرائيل بمقتل 22 من مواطنيها منذ بداية الحرب، سقط معظمهم جراء صواريخ إيرانية تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية.

وفي اليوم الثلاثين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجوما صاروخيا على جنوب إسرائيل، تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في ديمونة، وإعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.

توزيع صافرات الإنذار في إسرائيل على مدار الساعة مع ذروة واضحة في ساعات النهار(تسيفا أدوم)
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال القتال في جنوب لبنان، كما شن حزب الله هجمات عدة على شمال إسرائيل، استهدفت بعضها قواعد عسكرية إسرائيلية، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب وشرق لبنان.

