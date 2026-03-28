مقتل صحفيَّين ومصور في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم جنوب لبنان

قُتل صحفيان ومصور لبنانيون، السبت، في غارة جوية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها قرب مدينة جزين في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية وعسكرية متطابقة.

وأفاد مصدر عسكري بأن الغارة أسفرت عن مقتل مراسل قناة "المنار" علي شعيب، ومراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، إضافة إلى مصور كان برفقتهما، مشيرا إلى أن الاستهداف طال سيارتهم بشكل مباشر.

وأكدت كل من قناتي "المنار" و"الميادين" مقتل مراسليهما، إذ نعت "المنار" مراسلها الحربي علي شعيب، بينما أعلنت "الميادين" مقتل فتوني في ما وصفته بـ"اعتداء إسرائيلي غادر".

وذكرت تقارير إعلامية أن المصور القتيل هو شقيق فتوني، وكان برفقتهما أثناء تنفيذ المهمة الصحفية في جنوب لبنان.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام بأن الغارة تأتي ضمن سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان منذ فجر السبت، دون صدور تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

وبحسب معطيات ميدانية، شهدت مناطق لبنانية عدة تصعيدا عسكريا واسعا في الساعات الماضية، وسط استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدد من البلدات الجنوبية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري عن 1142 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وفي ظل استمرار الغارات والاشتباكات، تتزايد التحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في لبنان، مع استمرار موجات النزوح وارتفاع أعداد الضحايا، لا سيما في المناطق الجنوبية والضاحية الجنوبية لبيروت.