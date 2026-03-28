3 شهداء بالضفة وتحذيرات من تهجير 200 عائلة بالقدس

استشهد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي -مساء أمس الجمعة- خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين قضوا على أيدي جنود الاحتلال في الضفة الغربية إلى 3 خلال يوم واحد، إذ استشهد شابان في وقت سابق في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الطفل أدهم دهمان (15 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بطنه، خلال العدوان على مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم.

ويوم الجمعة، استشهد أيضا الشابان سفيان أبو ليل ومصطفى حمد متأثريْن بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا.

ويرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا جراء التصعيد الإسرائيلي في الضفة -منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى 1138 شهيدا، إضافة إلى نحو 11 ألفا و700 مصاب، وقرابة 22 ألف معتقل، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.

القدس: 200 أسرة مهددة بالتهجير

وفي إطار متصل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطر تهجير إسرائيلي قسري يهدد نحو 200 أسرة فلسطينية بالقدس، داعية إلى تدخل دولي لمنع استمرار التهجير.

وقالت الخارجية -في بيان الجمعة تعقيبا على عمليات إخلاء في الأيام الأخيرة لفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان بالقدس لصالح المستوطنين الإسرائيليين- إن أكثر من 200 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية -تضم نحو 900 مواطن- تواجه خطر التهجير القسري والإخلاء الوشيك لمنازلها، نتيجة دعاوى مرفوعة معظمها من قبل جمعيات "استيطانية إرهابية" أمام المحاكم الإسرائيلية.

وأضافت أن المحاكم الإسرائيلية تُستخدم كأداة من أدوات الاحتلال لتكريس واقع غير قانوني وغير مسبوق، وإضفاء شرعية زائفة عليه في المدينة المقدسة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال بتصعيد عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، وآخرها تهجير 15 أسرة من منازلها بمنطقة بطن الهوى في سلوان خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصدار بلدية الاحتلال مؤخرا أوامر هدم فورية وغير قابلة للاستئناف لـ7 منازل في بلدة قلنديا.

واعتبرت الوزارة أن ما يجري في القدس يندرج ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني منها، والعمل على فرض وقائع غير قانونية تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي في المدينة على المدى القريب.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي -بما فيه جميع الدول والمنظمات الدولية- باتخاذ خطوات ثابتة وأكثر حزما لمنع استمرار التهجير القسري للفلسطينيين، داعية إلى تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي، وتعزيز الحضور الدولي في الميدان، بما يسهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

والأربعاء الماضي، استولى مستوطنون إسرائيليون على 13 شقة في بلدة سلوان بالقدس الشرقية، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 15 شقة خلال 4 أيام.