وزيرة بريطانية تحذر: حرب إيران قد تزيد التشرد في بريطانيا

London, UK - December 2022, Refugee network international. Soup Kitchen and Central London Homeless Outreach Events. Volunteers distribute food to the homeless on the streets.
فعاليات للتواصل وتوزيع الطعام على المشردين في وسط لندن (شترستوك)
Published On 28/3/2026
آخر تحديث: 06:35 (توقيت مكة)

حذرت وزيرة شؤون المشردين في بريطانيا من أن الحرب الأمريكية على إيران قد تؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص المشردين في بلادها، بينما تستمر الأرقام في تسجيل مستويات قياسية.

وقالت الوزيرة أليسون ماكغوفيرن -لصحيفة إندبندنت- إنها قلقة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب، لأن أسعار النفط المرتفعة تهدد الأسر البريطانية بزيادة أعبائها المالية، بعد أن وصل سعر خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل أمس الجمعة.

وتابعت "بالطبع سيكون لذلك تأثير على قدرتنا على منع التشرد، لأن السبب الرئيسي للتشرد في هذا البلد هو عدم كفاية الدخل لدى الناس بالنسبة للمساكن المتاحة".

London, UK 31 August, 2019 Homeless people sleep in the Westminster tube station
مشردون بلا مأوى ينامون في محطة مترو أنفاق وستمنستر في لندن (شترستوك)

وأضافت الوزيرة "نحن في وضع أفضل مما قد نكون عليه بسبب أمرين: أولهما القرارات التي اتخذتها وزيرة المالية راشيل ريفز لتثبيت اقتصادنا، ومنحنا فرصة أفضل للتعامل مع هذه الأزمة، مقارنة بما لو كنا ما زلنا في فوضى ازدهار وانهيار الحكومة السابقة".

أما السبب الثاني -حسب الوزيرة- فهو استمرار استثمارات المملكة المتحدة في الطاقة المتجددة، وقالت "أعتقد أن هذه الأزمة تُظهر أن الحصول على استقلالية وأمان في الطاقة من خلال إنشاء مصادر متجددة هو الإستراتيجية الصحيحة".

BIRKENHEAD, ENGLAND - MARCH 6: Labour's MP for Birkenhead Alison McGovern visits British shipbuilding company, Cammel Laird on March 6, 2025 in Birkenhead, England.
الوزيرة أليسون ماكغوفيرن (غيتي-أرشيف)

ومن ناحيتها، قالت سارة إليوت -الرئيسة التنفيذية لمنظمة "شيلتر"- إنه "بعد سنوات من أزمة تكاليف المعيشة، أصبحت الأسر على حافة الهاوية. ومع استهلاك الإسكان لجزء كبير من الدخل، فإن أي ارتفاع في التكاليف قد يدفع الناس إلى التشرد. كل يوم نسمع عن أُسر مجبرة على الاختيار بين تدفئة منازلها ودفع الإيجار".

وأضافت إليوت أنه "لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف، يجب على الحكومة رفع تجميد دعم الإسكان وكبح زيادات الإيجار المبالغ فيها. لكن هناك حلا دائما لأزمة الإسكان.. وهو جيل جديد من المنازل الاجتماعية ذات الإيجارات المعقولة والمربوطة بالدخل المحلي".

المصدر: إندبندنت

