هل أسرت إيران عناصر من قوة دلتا الأمريكية في طهران؟

حققت مزاعم عن أسر جنود أمريكيين في إيران انتشارا واسعا على منصات التواصل، بعدما تداولتها حسابات داعمة لطهران باللغتين العربية والإنجليزية، وحصدت مشاهدات وتفاعلات مليونية خلال ساعات.

وتضمنت المنشورات قائمة بأسماء وصور قيل إنها لجنود من “قوة دلتا” وقعوا في الأسر لدى الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

كما جرى تداول مقطع فيديو مصمم على هيئة “عاجل” يحمل هوية قناة الجزيرة، يزعم تنفيذ أول عملية أسر لجنود أمريكيين خلال الحرب الجارية، ويعرض شهادة جندي يتحدث عن إنزال عسكري فاشل في جزيرة خارك انتهى بكمين وأسر القوات.

وكشفت عملية التحقق أن الرواية بكاملها مفبركة ولا تستند إلى أي دليل موثوق، إذ لم تعلن أي جهة رسمية في الولايات المتحدة أو إيران وقوع عملية أسر لجنود، كما لا توجد أي تقارير إعلامية موثوقة تؤكد ذلك.

كما أظهر تدقيق قائمة الجنود المتداولة أنها غير منشورة من أي مصدر رسمي، وتحتوي الصور المرفقة على أخطاء واضحة في الأعلام والتفاصيل العسكرية، مما يشير إلى أنها مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أما الفيديو المتداول، فيحمل مؤشرات قوية على التزييف، إذ لم تبث قناة الجزيرة أي خبر بهذا المضمون، ويظهر تصميم الشريط الإخباري أنه مقلد.

وأظهر البحث العكسي أن المقطع الأصلي يعود إلى عام 2022، وهو جزء من مقابلة مع جندي أمريكي يتحدث عن تجربته في حرب أفغانستان، ولا علاقة له بالحرب الحالية.

كما أن الصوت العربي المضاف لا يتطابق مع حديث الجندي الأصلي، بل جرى تركيب رواية الإنزال والكمين بشكل كامل، بما في ذلك الادعاء بحدوث عملية في جزيرة خارك، وهو ما لم تشر إليه أي مصادر موثوقة أو تقارير ميدانية.

وتنتشر مثل هذه الادعاءات في فترات الحروب والأزمات بهدف خلق سرديات معينة وتدعيمها بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي أو مقاطع قديمة. ويأتي ذلك في ظل الصراع القائم بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث يستهدف الطرفان المصالح الاقتصادية والعسكرية للطرف المقابل، مما يوفر بيئة خصبة لانتشار الأخبار المضللة.