هجمات إيرانية جديدة تستهدف 4 دول خليجية

شنت إيران سلسلة هجمات على مواقع عديدة في دول الخليج في اليوم الـ29 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

وفيما يلي أحدث الهجمات التي شنتها إيران فجر اليوم السبت بالصواريخ والمسيرات على مواقع في 4 دول خليجية، وهي البحرين والكويت والإمارات والسعودية.

البحرين

أعلنت البحرين، فجر اليوم، اندلاع حريق في منشأة إثر استهدافها بقصف إيراني. وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في تدوينة عبر منصة إكس إن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع بإحدى المنشآت إثر استهدافها.

ومنذ فجر السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار 3 مرات في أنحاء البلاد ودعت السكان إلى التوجه لأماكن آمنة، في ظل الهجمات الإيرانية.

الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الأشغال، ليل الجمعة، تعرض البنية التحتية لميناء مبارك الكبير لهجوم بمسيرات وصواريخ ما أدى لأضرار مادية دون إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن المتحدث باسم الحرس الوطني جدعان فاضل قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت 6 طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية في مواقع عدة.

الإمارات

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية والمقاتلات تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الإمارات هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخين باليستيين من جملة 6 صواريخ كانت متجهة إلى منطقة الرياض، فيما سقطت البقية في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عسكرية على إيران أودت بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران أيضا ما تصفه بالمواقع والمصالح الأمريكية في بعض الدول الخليجية والعربية، إلا أن بعض هذه الهجمات أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، ما أثار إدانات رسمية.