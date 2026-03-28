تحت شعار "لا ملوك".. بدء احتجاجات أمريكية واسعة ضد سياسات ترمب

انطلقت الاحتجاجات، صباح اليوم السبت، في الولايات المتحدة تحت شعار "لا ملوك"، في إطار مظاهرات احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترمب وإدارته، ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر الاحتجاجات في التاريخ الأمريكي، مع تصدر ولاية مينيسوتا المشهد.

وذكر المنظمون أنه جرى تسجيل أكثر من 3100 فعالية في كل الولايات الـ50، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 9 ملايين شخص فيها، مؤكدين أن الاحتجاجات اليوم تأتي في خضم ما وصفه المنظمون بالدعوة إلى التحرك ضد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران.

وبدأت الاحتجاجات أيضا بتجمع في العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم، حيث تجمع عدة مئات من الأشخاص، أغلبهم أمريكيون يعيشون في فرنسا، إلى جانب النقابات العمالية الفرنسية ومنظمات حقوق الإنسان عند ساحة الباستيل.

وشوهدت لافتات معارضة لترمب عليها عبارات مثل "الحرب من أجل الأرباح قواتنا ليست للبيع" و"عندما يصبح الظلم قانونا، تصبح المقاومة واجبا".

وقالت آدا شين، منظمة مظاهرات "لا ملوك" في باريس "أحتج على كل حروب ترمب غير القانونية وغير الأخلاقية والهوجاء والتي لا نهاية لها.. من الواضح حقا أنه ليس لديه خطة، ومن الواضح أن سوء استغلال السلطة هو الهدف".

وصنفت المَسيرة عند مبنى الكابيتول في سانت بول، عاصمة ولاية مينيسوتا، بأنها الفعالية الرئيسية الوطنية، تقديرا للكيفية التي تحولت بها الولاية التي قَتل فيها العملاء الاتحاديون شخصين بالرصاص كانا يتابعان حملة ترمب ضد الهجرة، إلى مركز للمقاومة.

وقال منظمو مظاهرات مينيسوتا لمسؤولي الولاية إنهم يتوقعون توافد 100 ألف شخص على مبنى الكابيتول، حيث جذبت فعالية يونيو/حزيران الماضي ما يقدر بـ80 ألف شخص.

وقلّل البيت الأبيض من المظاهرات على مستوى البلاد، ووصفها بأنها نتيجة "شبكات تمويل يسارية" بوجود القليل من الدعم العام الحقيقي.

احتجاجات ضد الهجرة

سبق أن نظم آلاف العمال والطلاب مسيرات يناير/كانون الثاني الماضي في عدد من المدن والحرم الجامعية بالولايات المتحدة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجا على سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس ترمب.

وفي الذكرى السنوية الأولى لولاية ترمب الثانية، اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد اعتراضا على حملته الصارمة على الهجرة، التي أثارت غضبا بعد أن قام عناصر اتحاديون خلال الأسابيع الماضية بجرّ مواطنة أمريكية من سيارتها وقتلوا امرأة تبلغ من العمر 37 عاما تُدعى ريني جود في مينيابوليس.

وتجمّع مئات المحتجين في واشنطن ومدن أصغر مثل آشفيل بولاية نورث كارولينا، حيث نظموا مسيرات في وسط المدينة وظهروا في مقاطع مصورة وهم يهتفون "لا لإدارة الهجرة والجمارك.. لا لجماعة كو كلوكس كلان.. لا للفاشية الأمريكية".

وقال المنظمون إن ما يقرب من 7 ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية في حوالي 2700 مدينة وبلدية، أي مئات المواقع الإضافية مقارنة بالاحتجاج السابق في يونيو/حزيران الماضي.

وسجلت شرطة نيويورك مشاركة 100 ألف شخص في المظاهرات المختلفة في جميع أنحاء المدينة، وقالت إنه لم تقع أي أعمال شغب ولم تنفذ أي اعتقالات.