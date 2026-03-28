مسؤول إيراني: لن نتفاوض على قدراتنا العسكرية وبلادنا ستكون "مقبرة للغزاة"

قال علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الجمعة إن الركيزة الأساسية لأي تفاوض أو مقترح لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة تتمثل في إيقاف جميع الاعتداءات على إيران.

وأضاف صفري، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر من طهران، أن إيران لا تخشى التفاوض وليس لديها ما تخفيه، لكنها لن تدخل أي مفاوضات في ظل الهجمات المستمرة، معتبرا أن أي مبادرات دبلوماسية أمريكية أو إقليمية قبل وقف الاعتداءات تُعد غير عادلة وغير مقبولة.

وحول ما أثير عن استعداد إيران للتخلي عن مخزونها النووي عبر وساطة، شدد المسؤول الإيراني على أن هذا كان مطروحا قبل اندلاع الحرب، أما الآن فلا تمكن مناقشة التفاصيل إلا بعد توفير إطار آمن للتفاوض، وفق تعبيره.

وعن مهلة الأيام العشرة التي حددتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل إلى تفاهمات، قال صفري إنها تعكس فشل واشنطن في مواجهة القوات الإيرانية، وإن التهديدات المتكررة على المنشآت المدنية والعسكرية هي محاولة لإجبار إيران على التخلي عن مصالحها الإقليمية، بما في ذلك مضيق هرمز.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لجميع السيناريوهات العسكرية، بما في ذلك أي هجوم محتمل على الجزر الإيرانية أو المنشآت النووية، وأن الأراضي الإيرانية ستكون "مقبرة للغزاة". وأضاف أن أي هجمات على المنشآت الحيوية الإيرانية، بما فيها مصانع الحديد والصلب، تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولن تمر بدون رد مناسب.

وحول مطالبة واشنطن بخفض مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية، قال صفري "لن نقبل التفاوض على مكونات القوة وقدراتنا العسكرية، فهي جزء من سيادتنا وإستراتيجية الدفاع عن البلاد".

وبخصوص مضيق هرمز، أوضح صفري أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي وبالتعاون مع سلطنة عمان لضمان الأمن ومرور السفن، لكنه أكد أن الهجمات الأمريكية على المنطقة جعلت من الضروري إعادة النظر في ترتيبات وآليات الأمن المشتركة بين دول المنطقة.

إعلان

وفيما يتعلق بدور دول الخليج في أي مفاوضات مستقبلية، شدد صفري على أن التنسيق الأمني مع الدول الإقليمية قائم ومستمر، لكنّ التفاوض مع الولايات المتحدة حول الأمن الإقليمي غير ممكن في ظل الوجود العسكري الأمريكي.

وختم قائلا إن إيران جاهزة لجميع السيناريوهات ولقبول حرب استنزاف محتملة مع الولايات المتحدة، مع استمرار الالتزام بالدفاع عن مصالحها وسيادتها.