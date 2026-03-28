لبنان.. قصف على عشرات البلدات وحزب الله يستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين

أعلن حزب الله اللبناني -فجر اليوم السبت- أنه تمكّن من استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من بلدة الطيبة باتجاه مجرى نهر الليطاني، متحدثا عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، في حين أفاد مراسلو الجزيرة بتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة جنوبي وشرقي لبنان.

وقال حزب الله -في بيان- إن عناصره استهدفوا بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمحلِّقات الانقضاضية القوة الإسرائيلية المستدرَجة في منطقة بيدر الفقعاني، مضيفا أن منطقة الكمين تحولت إلى "بقعة قتل"، ومتحدثا عن خسائر كبيرة في صفوف الجنود الإسرائيليين، وزاد أن جيش الاحتلال بادر إلى سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.

وكان الحزب أعلن -أمس الجمعة- تنفيذه 46 هجوما بصواريخ ومسيّرات ضد مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

غارات متواصلة

في غضون ذلك، أفاد مراسلو الجزيرة -فجر اليوم السبت- بتواصل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مخلفة دمارا واسعا، بالإضافة إلى غارات أخرى على وادي زفتا وبلدات حبوش وعربصاليم وكفرا ودير كيفا وقبريخا ومجدل سلم وكفرتبنيت جنوبي لبنان، بالإضافة إلى 3 غارات على محيط بلدة لبايا شرقي البلاد.

ومن دون سابق إنذار، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة تحويطة الغدير، قبل أن يعلن -في بيان- بدْأه هجمات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وإنذاره سكان 7 أحياء رئيسية فيها بإخلائها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية -اليوم السبت- مقتل مُسعف وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على نقطة إسعاف في بلدة كفرتبنيت بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وشنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 41 بلدة ومدينة ومنطقة في لبنان منذ فجر أمس الجمعة وحتى مسائها، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وأسفرت إحدى الغارات على بلدة السكسكية في قضاء صيدا عن مقتل 6 مواطنين من بينهم 3 أطفال، وإصابة 17 آخرين بجروح من بينهم 7 أطفال، بحسب وزارة الصحة.

وفي منطقة البقاع شرقي لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة البزالية عن مقتل امرأة حامل بتوأمين وإصابة 7 آخرين بجروح، وفق الصحة اللبنانية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها مع الولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف المصابين في إيران ولبنان.

وتتوغل القوات الإسرائيلية داخل العديد من البلدات في جنوب لبنان، حيث أعلن مسؤولون إسرائيليون عزمهم إقامة منطقة أمنية تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة 30 كيلومترا من الحدود.