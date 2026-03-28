قمة قطرية أوكرانية واتفاق لتبادل الخبرات بمواجهة الصواريخ والمسيرات

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

ووفقا لبيان للديوان الأميري، ركّز الاجتماع -الذي عُقد في قصر لوسيل- على استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

وجدد الرئيس الأوكراني تضامن بلاده مع دولة قطر، معربا عن إدانته لهذا العدوان، ومؤكدا دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

تكثيف الجهود الدبلوماسية

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة الوقف الفوري والعاجل لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا، وحذرا من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

وجرى خلال الاجتماع أيضا استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والأمن والدفاع والطاقة، وبما يعزز الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية الدفاع توقيع اتفاقية مع أوكرانيا تتضمن تعاونا تكنولوجيا وتبادل خبرات بمواجهة الصواريخ والمسيّرات.

ووقع الاتفاق من الجانب القطري الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، ومن الجانب الأوكراني الفريق أندريه هناتوف رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية.