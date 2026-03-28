فصل تعسفي بسبب غزة.. أكاديمية بريطانية تكشف للجزيرة ما جرى

كشفت الأكاديمية البريطانية من أصل مصري سلمى مشهور، في مقابلة خاصة مع الجزيرة، كواليس تعرضها للفصل التعسفي للمرة الثانية خلال عام واحد، بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين.

وقالت سلمى: "عمري ما هسكت.. إن الصحافة والعالم يتعاملوا كأن حياتنا كعرب وكمسلمين أقل قيمة من حياة أي حد تاني. لما بشوف طفل في فلسطين بشوف ابني، ولما بشوف أم في فلسطين بشوف نفسي".

وأضافت: "لقوا منشور أنا كنت كتباه في أكتوبر 2023، بهاجم فيه السرديات الإعلامية، خصوصا بيرس مورغان فيما يتعلق بغزة. وقتها ما كانش عندي عقد مع جهة (داغنهام وريدبريدج)، كنت بشتغل بعقد حر مع أحد المستثمرين".

وأوضحت أنها "اكتشفت قرار فصلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زيي زي بقية الناس، وده كان صادم، لأني ما كانش عندي عقد معاهم أصلا، وهم ما تواصلوش مع المستثمر ولا حصلوا على موافقته لاتخاذ القرار".

وتابعت: "اتصدمت أكتر لما المحامي بتاعي تواصل معاهم، واضطروا يعتذروا ويعترفوا إني ما ارتكبتش أي خطأ، لكن ده حصل بعد حملة تشويه قاسية".

وختمت حديثها بتأكيد تمسكها بموقفها: "أنا لحد دلوقتي مقتنعة إن الطريقة اللي بيتكلموا بها عن الفلسطينيين والعرب والمسلمين بتقلل من إنسانيتهم وقيمتهم، وأنا هفضل دايما ضد العنصرية دي، سواء في الصحافة أو في المجتمع، وعمري ما هسكت".