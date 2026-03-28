إسرائيل تعلن اعتراض أول صاروخ أطلق من اليمن منذ بداية الحرب

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن باتجاه مناطق جنوبي إسرائيل، دون وقوع إصابات.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "صفارات الإنذار دوت في ديمونة وبئر السبع وإيلات، إثر رصد إطلاق صواريخ من اليمن للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة".

كما نقل موقع "والا" عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تأكيدهم أن "الحوثيين دخلوا رسميا على خط المواجهة العسكرية الراهنة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة أنصار الله الحوثيين.

تهديد حوثي

وقبل ساعات من الهجوم، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استعداد الجماعة للتدخل العسكري المباشر، في ظل ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" على إيران وعدد من دول المنطقة، محذرا من اتساع رقعة المواجهة في حال استمرار التصعيد.

وقال سريع، في بيان مصور، إن الموقف اليمني يأتي انطلاقا من مسؤولية دينية وأخلاقية اتجاه ما اعتبره مخططا يستهدف إيران ودول ما يعرف بمحور المقاومة، إلى جانب فلسطين ولبنان والعراق، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تداعياته على الاقتصاد العالمي.

ودعا بيان الحوثيين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الاستجابة الفورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف الحرب، ووصف العمليات العسكرية الجارية بأنها "عدوان جائر وغير مبرر"، مطالبا بوقف شامل للهجمات على الدول الإسلامية، وإنهاء الحصار المفروض على اليمن.

كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة والوفاء بالالتزامات الإنسانية المرتبطة به، في إطار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات من الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.