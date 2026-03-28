عاجل | ترمب: وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدا من الناحية العسكرية

Published On 28/3/2026
آخر تحديث: 01:08 (توقيت مكة)

  • ترمب: قريبون من جعل الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران
  • قواتنا المسلحة سحقت المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل
  • إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت بل هي الآن في حالة فرار
  • أنقذنا الشرق الأوسط كله وليس إسرائيل فقط
  • لم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت
  • لن يسمح لدولة راعية للإرهاب أن تمتلك سلاحا نوويا
  • على الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز
  • وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدا من الناحية العسكرية
  • لم يعد لدى إيران سلاح جو أو دفاعات جوية وقتلنا المرشد الأعلى ويبدو أن نجله أصيب بجروح بليغة
  • أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام الناتو عن مساعدتنا
  • الناتو لم يهب لمساعدتنا وسنتذكر ذلك ونأخذ منه العبر
  • لا أخبار عن المرشد الجديد ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليا
  • نواصل استهداف مواقع محددة والعمليات مستمرة ولا توجد دفاعات جوية لدى إيران
  • ترمب: سيتعين علينا أن نقرر ما الذي سنفعله في مرحلة ما بشأن إيران
  • ترمب: الناتو لم يقف معنا على عكس حلفائنا المخلصين في الشرق الأوسط

المصدر: الجزيرة

المصدر: الجزيرة

