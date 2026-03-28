عاجل | ترمب: وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدا من الناحية العسكرية
Published On 28/3/2026|
آخر تحديث: 01:08 (توقيت مكة)
- ترمب: قريبون من جعل الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران
- قواتنا المسلحة سحقت المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل
- إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت بل هي الآن في حالة فرار
- أنقذنا الشرق الأوسط كله وليس إسرائيل فقط
- لم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت
- لن يسمح لدولة راعية للإرهاب أن تمتلك سلاحا نوويا
- على الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز
- وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدا من الناحية العسكرية
- لم يعد لدى إيران سلاح جو أو دفاعات جوية وقتلنا المرشد الأعلى ويبدو أن نجله أصيب بجروح بليغة
- أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام الناتو عن مساعدتنا
- الناتو لم يهب لمساعدتنا وسنتذكر ذلك ونأخذ منه العبر
- لا أخبار عن المرشد الجديد ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليا
- نواصل استهداف مواقع محددة والعمليات مستمرة ولا توجد دفاعات جوية لدى إيران
- ترمب: سيتعين علينا أن نقرر ما الذي سنفعله في مرحلة ما بشأن إيران
- ترمب: الناتو لم يقف معنا على عكس حلفائنا المخلصين في الشرق الأوسط
المصدر: الجزيرة