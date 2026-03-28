ترمب: وجهنا ضربة كبرى لإيران اليوم وسنتذكر إحجام الناتو عن مساعدتنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الجمعة، إن بلاده وجهت اليوم ضربة كبيرة لإيران، مضيفا أنه كان "يوما جيدا من الناحية العسكرية"، في حين هاجم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معربا عن شعوره بـ"خيبة أمل" إزاء إحجام الحلف عن مساعدة واشنطن بالحرب.

ووصف ترمب -أثناء حديثه في مؤتمر استثماري بمدينة ميامي شرقي ولاية فلوريدا- إيران بالدولة المتنمرة، مضيفا أنها لم تعد كذلك، وأصبحت الآن في "حالة فرار"، وزاد بأن الدول في الشرق الأوسط ستصبح قريبا حرة من "إرهاب وابتزاز إيران".

ترمب: على إيران فتح هرمز

ورغم حديثه، الخميس، عن "مفاوضات جيدة" قائمة مع طهران، استعرض الرئيس الأمريكي جملة من الوقائع العملياتية العسكرية، إذ قال إن القوات الأمريكية سحقت المواقع النووية الإيرانية، وزعم مجددا بأن طهران "لم يعد لديها سلاح جو أو دفاعات جوية"، مضيفا "قتلنا المرشد الأعلى ويبدو أن نجله أصيب بجروح بالغة".

وقال إن أمريكا ضربت آلاف الأهداف الإيرانية، متحدثا عن بقاء 3450 هدفا إضافيا، مؤكدا أنه سيقرر في مرحلة ما، ما الذي سيحدث بشأن إيران.

وأردف ترمب أنه "لم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت"، مشددا على ضرورة أن يفتح الإيرانيون مضيق هرمز.

ترمب: سنتذكر خذلان الناتو

وبشأن طلب المساعدة من الناتو، قال الرئيس الأمريكي إنه يشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقوف الحلف إلى جانب بلاده في الحرب المشتعلة على عكس الحلفاء الذين وصفهم بالمخلصين بالشرق الأوسط، مضيفا "سنتذكر ذلك ونأخذ منه العبر".

ونفى ترمب حديث وسائل الإعلام عن فقدانه دعم شريحة من قاعدته الشعبية بسبب العملية العسكرية، مؤكدا أن "هذا ليس صحيحا"، وأضاف بأنه كان يتوقع هبوطا أكبر في البورصة جراء الحرب، مستدركا "لكن الأسواق أظهرت تماسكا".

وكان ترمب أعلن مساء الخميس عن تعليق العمليات العسكرية التي تستهدف تدمير منشآت ومحطات الطاقة في إيران مدة 10 أيام، زاعما بأن ذلك جاء بناء على طلب الحكومة الإيرانية، مضيفا أن المفاوضات جارية وتسير على نحو جيّد "على الرغم من التصريحات الخاطئة التي تقول عكس ذلك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال الجمعة، إن العملية ضد إيران "قد تنتهي خلال أسابيع لا أشهر"، مؤكدا أن واشنطن باتت على وشك تحقيق أهدافها العسكرية بالكامل.