قتيل وإصابات في تل أبيب إثر قصف صاروخي إيراني

قُتل إسرائيلي وأصيب آخرون إثر قصف صاروخي إيراني استهدف وسط إسرائيل، مساء الجمعة.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بأن شظايا صاروخ انشطاري أطلقته طهران أسفرت عن قتيل وعدد من الجرحى وأضرار في المباني والسيارات، مشيرة إلى تناثر الشظايا في 10 مواقع في مدن تل أبيب ورمات غان وغفعاتيم وسط إسرائيل.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، وقوع أضرار جسيمة في مبانٍ وشوارع وسيارات بمواقع عدة في تل أبيب الكبرى، إثر سقوط الشظايا الصاروخية.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بأن حصيلة الهجمات على إسرائيل بلغت 22 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب، في حين أطلقت إيران منذ بداية الحرب أكثر من 550 صاروخا، وما يزيد على 765 مسيّرة تجاه إسرائيل.

وأظهرت البيانات أن تل أبيب سجّلت أعلى عدد من عمليات إجلاء السكان بواقع 1515 شخصا، تلتها ديمونة بنحو 975، ثم عراد بـ600، وبئر السبع بـ505.

كما أخلي 650 من سكان بيت شيمش، و160 من بني براك، و80 من الرملة، و75 من غفعاتيم، و45 من رمات غان، و70 من بلدة زرازير العربية شمالي إسرائيل.

وأشار المصدر ذاته إلى إخلاء 40 شخصا من مستوطنة كريات شمونة، و25 من طيرة الكرمل، و20 من عيمك حيفر، إضافة إلى 20 من حولون و20 من كفر قاسم، موضحا أن الحكومة تنقل الأشخاص خلال التصعيد إلى فنادق خاصة في إيلات على نفقتها.

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجوما عسكريا على إيران، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران وحزب الله اللبناني باستهداف مدن ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط تعتيم إعلامي وفرض رقابة عسكرية مشددة داخل إسرائيل.