الجيش الأمريكي يعلن وصول 3500 جندي من المارينز إلى المنطقة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وصول نحو 3500 من جنود ومشاة البحرية الأمريكية وطائرات نقل ومقاتلات هجومية ضمن القوة المرافقة للسفينة تريبولي إلى منطقة عمليات سنتكوم أمس الجمعة.

وقالت -في بيان على منصة إكس- إن السفينة تريبولي تتمتع بقدرات هجومية برمائية وأصول تكتيكية متقدمة.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء الماضي، عن استعداد الجيش الأمريكي لنشر آلاف من مشاة البحرية (المارينز) والعديد من السفن الحربية الإضافية بالشرق الأوسط.

ووفقا للصحيفة، من المقرر وصول نحو 2500 جندي إضافي من الوحدة الاستكشافية 31 -التي يُطلق عليها لقب "فخر المحيط الهندي"-وهم في طريقهم حاليا إلى المنطقة من كاليفورنيا على متن السفينة الحربية "يو إس إس بوكسر".

كما تشير تقارير أخرى إلى إمكانية نشر لواء قتالي تابع "للفرقة 82 المحمولة جوا"؛ وهي بمثابة "قوة استجابة فورية" تضم نحو 3000 جندي، وقادرة على الانتشار في أي مكان من العالم خلال 18 ساعة.

وتتألف تلك الوحدات من عناصر قتالية برية ومركبات مدرعة ومدفعية، ومروحيات وطائرات هجومية نفاثة، إضافة لعنصر دعم لوجيستي قتالي، وفريق للقيادة والسيطرة.