رئيس الوزراء القطري يبحث تطورات المنطقة في اتصال مع وزير خارجية باكستان

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، بحثا فيه الأوضاع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان على منصة إكس- إنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

وشدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.