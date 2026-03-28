حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" تصل إلى كرواتيا لإجراء إصلاحات

رست حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي شاركت في العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، في ميناء سبليت الكرواتي المطل على البحر الأدرياتيكي، اليوم السبت، وذلك لغاية إجراء إصلاحات وصيانة.

وقالت السفارة الأمريكية بكرواتيا في بيان: "ستستضيف حاملة الطائرات جيرالد آر فورد خلال فترة وجودها مسؤولين محليين وقادة بارزين، بهدف إعادة تأكيد التحالف القوي والدائم بين الولايات المتحدة وكرواتيا".

وكانت الحاملة فورد قد توقفت مؤقتا في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية، قبل أن توافق حكومة كرواتيا -العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحليف الولايات المتحدة- على استقبالها قبل أيام.

وعملت فورد، التي تعد أحدث حاملة طائرات أمريكية والأكبر بالعالم، في البحر الأحمر لدعم عملية "الغضب الملحمي" عندما اندلع حريق في غرفة الغسيل الرئيسية بها في 12 مارس/آذار، مما أدى إلى إصابة 3 بحارة، ولم يكن الحريق بسبب أعمال قتالية، بحسب التقارير.

وقال مسؤول أمريكي في ذلك الوقت إن ما يقرب ‌من 200 بحار تلقوا العلاج من مشكلات مرتبطة باستنشاق الدخان، واستغرق إخماد الحريق ساعات عدة، وأثر كذلك على ما يقرب من 100 من أسرّة النوم.

يُذكر أن حاملة الطائرات جرى نشرها منذ نحو 9 أشهر، وشاركت في عمليات استهدفت فنزويلا بمنطقة البحر الكاريبي، حيث تم تنفيذ ضربات على قوارب مشتبه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات، كما شاركت في العملية العسكرية الأمريكية بفنزويلا، التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قبل نقلها إلى الشرق الأوسط.

وواجهت الحاملة أيضا خلال فترة مهامها مشكلات في نظام الصرف الصحي أثرت على جميع المراحيض بها تقريبا، وعددها 650.

وتقل حاملة الطائرات فورد ‌على متنها أكثر من 5 آلاف بحار، إضافة إلى أكثر من 75 طائرة عسكرية، بينها مقاتلات مثل "إف-18 ‌سوبر هورنت"، ‌وتضم كذلك أنظمة رادار متطورة تساعد في إدارة الحركة الجوية والملاحة.