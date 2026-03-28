في تطور ينذر بتداعيات إنسانية واسعة، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمميين في مجال الإغاثة، بأن الهجمات الإيرانية على دول الخليج أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد الحيوية، ما تسبب في قطع الغذاء والأدوية عن ملايين الأشخاص حول العالم.

ووفق المصادر ذاتها، تسببت الحرب في شلل طرق الشحن الدولية، وارتفاع كبير في أسعار الوقود والتأمين، إلى جانب إغلاق عدد من المطارات، الأمر الذي ترك منظمات الإغاثة عاجزة عن توزيع مساعداتها، مع تكدس أطنان من المواد الأساسية داخل المستودعات دون القدرة على إيصالها للمحتاجين.

وفي هذا السياق، كشف برنامج الأغذية العالمي أن نحو عشرة آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة لمئات آلاف الأطفال في أفغانستان لم تصل حتى الآن بسبب تعطل سلاسل النقل، كما تأخرت منظمة الصحة العالمية في إرسال شحنة أدوية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين دولار إلى قطاع غزة.

تفاقم الأوضاع الإنسانية

من جهتها، حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن 90 مركزا للرعاية الصحية الأولية في السودان قد تواجه نقصا حادا في الإمدادات الأساسية، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الصحية في البلاد.

وتشير "واشنطن بوست" إلى أن نظام المساعدات العالمي يعتمد بشكل كبير على دولة الإمارات، لا سيما دبي التي يضم بنية لوجيستية متطورة تشمل ميناء واسعا معفى من الضرائب، غير أن استهداف إيران لمناطق حيوية في دبي، بما في ذلك المطارات والموانئ، أدى إلى حالة من الفوضى في قطاع توزيع المساعدات.

وفي شهادة ميدانية، أوضحت مديرة سلسلة الإمداد في برنامج الأغذية العالمي أن نحو 70 ألف طن من المواد الغذائية لا تزال محملة على متن سفن شحن في حالة انتظار، غير قادرة على الرسو أو التفريغ.

وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار الحرب حتى شهر يونيو، فإن العالم قد يواجه زيادة حادة في معدلات الجوع، مع توقع انضمام نحو 45 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد، مما ينذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة على نطاق عالمي.

رد صارم

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد أمس الجمعة أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي محاولة للعبور منه ستواجه برد صارم، مضيفا أنه يُمنع مرور أي سفينة من وإلى موانئ الدول الحليفة للولايات المتحدة وإسرائيل "عبر أي ممر".

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري قوله: "حاولت 3 سفن شحن من جنسيات مختلفة التحرّك نحو الممر المحدد بمضيق هرمز لعبور السفن الحاصلة على تصاريح".

وأضاف: "محاولات هذه السفن للعبور جاءت بناء على أكاذيب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب بشأن فتح مضيق هرمز.. تمت إعادة السفن التي حاولت عبور المضيق بعد تحذيرها من بحرية الحرس الثوري".

ودعت بريطانيا على لسان وزيرة خارجيتها إيفيت كوبر، الجمعة، إلى "تسوية سريعة" للحرب، متهمة طهران "بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة" عبر تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت كوبر على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا: "نحن بوضوح شديد نريد أن نرى تسوية سريعة لهذا النزاع تُعيد إرساء الاستقرار الإقليمي"، وأضافت: "لا يمكن السماح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة عبر مضيق" هرمز الحيوي "لطرق الشحن الدولية وحرية الملاحة".