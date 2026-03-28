إيران وإسرائيل تتبادلان القصف.. إصابات غربي القدس وقتلى في طهران

شهدت المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، اليوم السبت، تبادل القصف الصاروخي والجوي، مما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية في كلا الجانبين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين إلى 12 شخصا جراء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بيت شيمش غربي القدس، بعد أن كانت الحصيلة الأولية تشير إلى 5 إصابات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجمات أسفرت أيضا عن تضرر نحو 10 منازل وعشرات المركبات، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة امتدت من جنوب إسرائيل إلى وسطها، بما يشمل النقب ومنطقة تل أبيب الكبرى.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق عدة، من بينها ديمونة وعسقلان ومستوطنات قريبة من قطاع غزة مثل زيكيم، قبل أن تمتد إلى مناطق الوسط، بما في ذلك رحوفوت وموديعين.

كما أكد أن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع سقوط في جنوب البلاد دون تحديد طبيعة الإصابة، سواء كانت نتيجة سقوط مباشر لصاروخ أو شظايا اعتراض.

في المقابل، تحدثت تقارير عن سماع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى وسقوط شظايا في بيت شيمش، في وقت تفرض فيه السلطات الإسرائيلية قيودا على نشر تفاصيل الخسائر أو مواقع الاستهداف.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتدمير أكثر من 100 مركبة وتضرر مبان عدة إثر سقوط صاروخ إيراني في إشتاؤول قرب بيت شيمش.

هجمات نوعية

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ما وصفها بـ"الموجة الـ85″ من الهجمات، مؤكدا استهداف "صناعات ثقيلة" تابعة لما سماه "العدو الأمريكي الإسرائيلي" داخل الأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري إنه دمّر جزءا من هذه الصناعات باستخدام صواريخ ومسيرات، كما أعلن إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في أجواء شيراز، وإصابة مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 16" جنوب محافظة فارس، وفق بيان رسمي.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري تفكيك 122 قنبلة عنقودية في مدينة شيراز ومدن أخرى، قال إنها أُلقيت بواسطة طائرات أمريكية وإسرائيلية.

من جهتها، أعلنت مؤسسة الإطفاء عن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 25 آخرين من تحت الأنقاض في موقع تعرَّض للقصف وسط طهران، كما أفادت إدارة الإطفاء في العاصمة بأن قصفا استهدف مبنى سكنيا في حي "صابونجي"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد حصيلة دقيقة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران أيضا ما تصفها بالمواقع والمصالح الأمريكية في بعض الدول الخليجية والعربية، إلا أن بعض هذه الهجمات أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، مما أثار إدانات رسمية.