تركيا: رصد وتدمير 275 جسما مشبوها في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، رصد 275 جسما مشبوها وتدميرها في البحر الأسود، منها 10 ألغام، و8 طائرات مسيّرة انتحارية، و11 مركبة بحرية مسيّرة انتحارية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قيادة القوات البحرية تواصل منذ 26 مارس/آذار 2022 -عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية- عمليات الاستطلاع والمراقبة والدوريات وتحييد الألغام والطائرات المسيّرة والذخائر غير المنفجرة التي تم رصدها، وذلك في إطار العمليات والإجراءات الجارية في البحر الأسود.

وأضاف البيان أن فرقة عمل مكافحة الألغام في البحر الأسود تم تشكيلها بقيادة تركيا ومشاركة رومانيا وبلغاريا في 11 يناير/كانون الثاني 2024، بهدف التصدي لخطر الألغام العائمة في البحر الأسود خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع "يتم تنفيذ أنشطة مراقبة الألغام ضمن عملية وئام البحر الأسود باستخدام فرقاطتين وغواصة وسفينة دورية وطائرة دورية بحرية ومروحية وطائرة مسيّرة، وسفينتي كشف ألغام وزورق هجومي و3 مروحيات وفريق من القوات الخاصة وطائرة مسيّرة".

وكشفت وزارة الدفاع التركية أنه "خلال العمليات والمراقبة التي نُفذت حتى الآن، تم إنجاز 28 ألفا و150 ساعة إبحار، ونُفذت 1554 طلعة جوية بواسطة طائرات الدورية البحرية والمروحيات والطائرات المسيّرة، بإجمالي 7711 ساعة طيران".

واستطردت بأنه "تم رصد 275 جسما مشبوها، منها 10 ألغام و8 طائرات مسيّرة انتحارية و11 مركبة جوية مسيّرة انتحارية، وقد قامت فرق القوات الخاصة بتدمير الأجسام المشبوهة".