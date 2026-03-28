تايلند تتوصل لاتفاق مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز

The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz, March 11, 2026. ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT VERIFICATION: - Identity of the vessel confirmed as Thai-flagged bulk carrier Mayuree Naree from IMO number, hull and superstructure seen in the images which matched file imagery of the vessel - Location confirmed as off north coast of Oman, in Strait of Hormuz, from ship tracking data from captured March 11 - Royal Thai Navy and United Kingdom Maritime Trade Operations reported that a cargo vessel was hit by an unknown projectile in the Strait of Hormuz on March 11 - Thailand-flagged bulk carrier Mayuree Naree was targeted and damaged approximately 11 nautical miles north of Oman, two maritime security sources said. TPX IMAGES OF THE DAY
سحب الدخان تتصاعد من سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع علم تايلند في مضيق هرمز، يوم 11 مارس/آذار الحالي (رويترز)
Published On 28/3/2026

أعلنت تايلند أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران يسمح لناقلاتها النفطية بالمرور عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته طهران عمليا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقال رئيس الوزراء التايلندي، أنوتين تشارنفيراكول، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت "تم التوصل حاليا إلى اتفاق يسمح لناقلات النفط التايلندية بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز، مما يُسهم في تخفيف القلق بشأن إمدادات الوقود إلى تايلند".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الجمعة، بأن سفينة شحن ترفع علم تايلند جنحت بعد إصابتها بهجوم من إيران في مضيق هرمز، وتخلى طاقمها عنها. وأصيبت السفينة "مايوري ناري" بهجوم في 11 مارس/آذار الحالي، مما أدى إلى فقدان ثلاثة من طاقمها لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وذكرت وكالتا "تسنيم" و"فارس" شبه الرسميتين -وهما مقربتان من الحرس الثوري الإيراني– أن السفينة جنحت قرب قرية رامتشاه في جزيرة قشم.

A map showing the Strait of Hormuz, also known as Madiq Hurmuz, is seen in this illustration taken March 26, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
وكالة فارس الإيرانية: أكثر من 350 ناقلة نفط وغاز تنتظر إذنا من طهران لعبور مضيق هرمز (رويترز)

تكدس الناقلات على أبواب هرمز

وقالت وكالة فارس الإيرانية، الجمعة، إن أكثر من 350 ناقلة نفط وغاز تنتظر إذنا من طهران للعبور من مضيق هرمز، لافتة إلى أن إيران طلبت من هذه السفن إغلاق أنظمتها ومواصلة الانتظار، وتحدثت مصادر أخرى عن أرقام أعلى من ذلك بكثير، تضم أنواعا أخرى من السفن.

فوفقا لبيانات سابقة صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، فإن نحو 20 ألف بحار على متن قُرابة 3200 سفينة (ناقلات غاز ونفط وسفن تجارية) علقوا غرب مضيق هرمز منذ إعلان طهران إغلاقه، في حين تعرضت 21 سفينة على الأقل لهجوم أو استهداف أو أبلغت عن هجوم منذ بداية الحرب.

ويأتي هذا التكدس في ظل أنباء عن مباحثات دولية مكثفة لإعادة فتح مضيق هرمز، في تحرك تقوده بريطانيا وفرنسا لتشكيل تحالف واسع، وسط تحذيرات إيرانية من أن أي دخول عسكري إلى المضيق سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وسبق أن أعلنت الهند نجاحها في التوصل لاتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز، ووصف وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار المحادثات المباشرة مع إيران بأنها أكثر السبل فعالية لمعاودة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز.

المصدر: الجزيرة + وكالات

