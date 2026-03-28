بعد البنى التحتية والنووية.. استهداف جامعة في العاصمة الإيرانية طهران

شنّت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران، في الوقت الذي أفادت فيه وكالة مهر الإيرانية بأن هجوما استهدف إحدى الجامعات في العاصمة طهران.

وقال مراسل الجزيرة في طهران إن الجيش الإسرائيلي استهدف أمس الجمعة، منشآت للبنية التحتية المدنية والحيوية والطاقية والنووية.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت مصانع للفولاذ ومنشأتين لإنتاج الطاقة في أصفهان، ومفاعل آراك النووي ومصنعا لتصنيع "الكعكة الصفراء النووية" وسط البلاد، كما سقط مقذوف في محطة بوشهر النووية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة مهر بأن هجوما استهدف جامعة "العلم والصناعة" في طهران، فجر الجمعة، ونشرت حسابات إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق آثار الدمار الذي خلفه الاستهداف قرب الجامعة.



في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن قواته "تشن حاليا ضربات على أهداف تابعة للنظام الإيراني الإرهابي في طهران".

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطاب مصور له مساء الجمعة، لقد "وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدا من الناحية العسكرية". وأضاف "ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية".

وردا على استهداف البنى التحتية، توعّد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، بتصعيد جديد في المواجهة، مؤكدا أن "المعادلة هذه المرة لن تكون عينا بعين"، في إشارة إلى رد أوسع وأشد من السابق.

وقال موسوي، في منشور عبر منصة إكس، إن "خصوم إيران بدؤوا مجددا اللعب بالنار عبر استهداف البنى التحتية"، مؤكدا أن الرد الإيراني القادم سيكون مختلفا. ودعا العاملين في الشركات الصناعية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل إلى مغادرة مواقع عملهم فورا "حفاظا على حياتهم".