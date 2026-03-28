الجيش السوري يتصدى لهجوم مسيّرات من العراق على التنف

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، تصدّيه لهجوم بطائرات مسيّرة مصدره الأراضي العراقية، استهدف قاعدة التنف، وهي قاعدة عسكرية كانت تضمّ قوات أمريكية قبل انسحابها منها الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري أن وحدات الجيش تصدت للمسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية في محاولة لاستهداف قاعدة التنف.

وأكدت هيئة العمليات أن القوات في "حالة تأهب كاملة وستمارس مسؤولياتها في الدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء".

هجوم آخر

وفي بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص بلاده على منع أي جهة خارجة عن القانون إقليمية أو دولية من جر العراق إلى الصراع في المنطقة.

ويُعدّ هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له قواعد عسكرية في سوريا انطلاقا من العراق خلال أسبوع، إذ تعرضت قاعدة اليعربية في محافظة الحسكة (شمالي شرقي البلاد)، مساء الاثنين الماضي، لقصف بـ5 صواريخ.

وأعلن الجيش العراقي، الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة إطلاق تلك الصواريخ على القاعدة السورية.

وكانت جماعة "سرايا أولياء الدم" قد تبنت الهجوم السابق، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا حادا منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إثر عدوان تشنه تل أبيب وواشنطن على طهران، أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.