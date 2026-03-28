استهداف إيراني جديد لحاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن".. ما حقيقته؟

تداولت حسابات عبرية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يوثّق استهداف جديد من القوات الإيرانية لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لنكولن" في بحر العرب.

ويُظهر الفيديو سفينة حربية كبيرة تشتعل فيها النيران عقب انفجار قوي في عرض البحر، في مشهد يثير تساؤلات حول احتمال تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة أو صواريخ إيرانية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداول روايات عن استهداف قِطع بحرية أمريكية.

تحققَ فريق المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من المقطع عبر التحليل البصري، حيث رصد مؤشرات تقنية واضحة على كونه مادة مُولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من بينها تشوهات في تفاصيل هيكل السفينة، وعدم اتساق حركة اللهب والدخان.

كما أظهر التحليل غياب أي دلائل واقعية مثل أرقام تعريف السفينة أو أنماط تسليح معروفة لحاملات الطائرات الأمريكية، وحقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة.

وبالبحث العكسي عن الفيديو، تبيّن أنه نُشر سابقا عبر حسابات معروفة بنشر محتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي، وتتبنى خطابا دعائيا داعما لإيران، مما يُعزز فرضية إعادة تدويره ضمن سياق تضليلي يهدف إلى الإيحاء بوقوع هجوم فعلي.

وفي نفس السياق، نشر حساب القيادة المركزية الأمريكية صورة لحاملة الطائرات الأمريكية مؤكدا تواجدها في بحر العرب أثناء عملية الغضب الملحمي ضد إيران.

تأتي هذه المزاعم في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت أواخر فبراير 2026، عقب تصعيد عسكري واسع شمل ضربات على منشآت إيرانية وردودا صاروخية، مما وسّع التوتر إلى الخليج وبحر العرب، وهدد ممرات حيوية مثل مضيق هرمز.