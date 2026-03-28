حزب "جبهة العمل الإسلامي" بالأردن يقرر تغيير اسمه

مؤتمر العام للحزب المصدر: حزب جبهة العمل الإسلامي - الأردن
حزب جبهة العمل الإسلامي أكد أن التصويت جاء بأغلبية مطلقة (مواقع التواصل)
Published On 28/3/2026

قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن -في جلسته التي عقدها اليوم السبت- الموافقة على تعديل اسم الحزب، مع رفع التوصية إلى المؤتمر العام لاختيار الاسم البديل، وتفويض المكتب التنفيذي ولجنة التعديلات بمتابعة الأمر.

وأكد بيان صادر عن الحزب -وهو أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد- أن التصويت جاء بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس، وذلك ضمن مناقشة التعديلات على النظام الأساسي، استجابة لإخطار الهيئة المستقلة الذي منح الحزب مهلة 60 يوما لإجراء التغيير.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس ملفات داخلية للحزب وتطورات الشأن المحلي والإقليمي، وأكد أهمية حماية الأردن وتعزيز استقراره، معتبرا ذلك أولوية وطنية تستلزم وحدة الصف وثبات الموقف في مواجهة التحديات.

تعديل النظام الأساسي

وأكد الدكتور موسى الوحش نائب رئيس مجلس شورى الحزب أن المجلس أنجز الجزء الأكبر من التعديلات على النظام الأساسي، في إطار تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الفاعلية السياسية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في ظل ظروف وطنية دقيقة تتطلب مزيدا من التماسك والعمل المؤسسي، مشددا على استمرار الكتلة النيابية للحزب في الدفاع عن حقوق المواطنين، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي.

AMMAN, JORDAN - JANUARY 14: An officially shut down branch of the Muslim Brotherhood is seen on January 14, 2026 in Amman, Jordan. On Tuesday, the Trump administration announced it had designated the Jordanian, Egyptian, and Lebanese branches of the Muslim Brotherhood as Specially Designated Global Terrorist (SDGT) organizations for alleging providing support to Hamas. The designations impose sanctions and make it illegal to provide material support to the groups. The Lebanese chapter, also known as al-Jamaa al-Islamiyah, was given the additional designation of Foreign Terrorist Organization (FTO), banning its members from entering the US. The Muslim Brotherhood was founded in Egypt in 1928 as an Islamist political movement and has evolved into a transnational network of loosely associated groups. In Jordan the Muslim Brotherhood movement that was firstly established in 1945 and expanded between 1952-1989 as an organization though violating the regulatory laws. The Islamic Action Front Party was established by the movement in 1992 being the political arm of Muslim Brotherhood for a kind of legal presence in the political life. For years, Jordan’s government demanded that the movement legally rectify its status. In 2025, the Jordanian government announced the ban on the group as illegal, with the confiscation of its property and criminalizing any dissemination or support for it according to the Cybercrime Law, which marked the end of a long chapter of the group's presence in Jordanian public life. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
قرار تغيير اسم الحزب يأتي بعد إخطار الهيئة المستقلة للانتخاب لاحتوائه على دلالة دينية (غيتي)

ويأتي قرار تغيير اسم الحزب بعد أن أخطرت الهيئة المستقلة للانتخاب حزب جبهة العمل الإسلامي رسميا في فبراير/شباط الماضي بضرورة تعديل اسمه خلال 60 يوما، نظرا لاحتوائه على دلالة دينية (الإسلامي)، بما يخالف المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، الذي يمنع تأسيس أو تسمية الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية.

وكان الحزب قد رفض في البداية التغيير، معتبرا المطلب "يفتقر إلى أساس قانوني واضح"، قبل أن يقرر المجلس اليوم الالتزام بالتعديلات المطلوبة.

المصدر: الجزيرة

