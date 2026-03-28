حزب "جبهة العمل الإسلامي" بالأردن يقرر تغيير اسمه

قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن -في جلسته التي عقدها اليوم السبت- الموافقة على تعديل اسم الحزب، مع رفع التوصية إلى المؤتمر العام لاختيار الاسم البديل، وتفويض المكتب التنفيذي ولجنة التعديلات بمتابعة الأمر.

وأكد بيان صادر عن الحزب -وهو أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد- أن التصويت جاء بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس، وذلك ضمن مناقشة التعديلات على النظام الأساسي، استجابة لإخطار الهيئة المستقلة الذي منح الحزب مهلة 60 يوما لإجراء التغيير.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس ملفات داخلية للحزب وتطورات الشأن المحلي والإقليمي، وأكد أهمية حماية الأردن وتعزيز استقراره، معتبرا ذلك أولوية وطنية تستلزم وحدة الصف وثبات الموقف في مواجهة التحديات.

تعديل النظام الأساسي

وأكد الدكتور موسى الوحش نائب رئيس مجلس شورى الحزب أن المجلس أنجز الجزء الأكبر من التعديلات على النظام الأساسي، في إطار تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الفاعلية السياسية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في ظل ظروف وطنية دقيقة تتطلب مزيدا من التماسك والعمل المؤسسي، مشددا على استمرار الكتلة النيابية للحزب في الدفاع عن حقوق المواطنين، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي.

ويأتي قرار تغيير اسم الحزب بعد أن أخطرت الهيئة المستقلة للانتخاب حزب جبهة العمل الإسلامي رسميا في فبراير/شباط الماضي بضرورة تعديل اسمه خلال 60 يوما، نظرا لاحتوائه على دلالة دينية (الإسلامي)، بما يخالف المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، الذي يمنع تأسيس أو تسمية الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية.

وكان الحزب قد رفض في البداية التغيير، معتبرا المطلب "يفتقر إلى أساس قانوني واضح"، قبل أن يقرر المجلس اليوم الالتزام بالتعديلات المطلوبة.