إعلام إيراني: مقتل رئيس استخبارات سلاح البحرية بالحرس الثوري

أفادت وكالات أنباء إيرانية -أمس الجمعة- بإقامة مراسم لتأبين رئيس استخبارات سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني بهنام رضائي.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي -الخميس الماضي- أنه قتل رضائي، وكذلك قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، في هجوم على ‌مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن اغتيال تنكسيري "مهم للولايات المتحدة، وهو مساعدة من جيشنا في فتح مضيق هرمز".

وأضاف كاتس أن قائد البحرية هو "المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز"، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومنذ بدء الحرب الحالية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، اعتمدت إسرائيل والولايات المتحدة الاغتيالات كإحدى أبرز أدوات المواجهة العسكرية في العمق الإيراني.

وطالت الاغتيالات شخصيات وقيادات وازنة أبرزها المرشد الأعلى علي خامئني، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، وقائد قوات التعبئة (الباسيج) غلام رضا سليماني وغيرهم.