إصابة 15 جنديا أمريكيا بهجوم إيراني في السعودية

قال مسؤول أمريكي لـ"أسوشيتد برس" إن 15 جنديا أمريكيا أُصيبوا في هجوم عسكري إيراني استهدف قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية، وأكد أن خمسة منهم في حالة خطيرة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدرين مطلعين، رفضا الكشف عن هويتهما، أن إيران أطلقت 6 صواريخ باليستية و29 طائرة مسيرة على القاعدة خلال هجوم وقع أمس الجمعة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم، أن الهجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج (جنوب شرق الرياض) وقع الجمعة، بينما كان الجنود داخل مبنى في القاعدة.

وذكرت الصحيفتان أن عدة طائرات للتزود بالوقود جوا تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجوم، بينما لم تستجب وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) والقيادة المركزية لطلبات وسائل الإعلام للتعليق بعد.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، تُعد هذه الضربة هي الثانية على الأقل التي تستهدف قاعدة الأمير سلطان خلال الحرب الحالية، لافتة إلى أن الضربة السابقة التي وقعت في 14 مارس/آذار الجاري ألحقت أضرارا بـ5 طائرات تزود بالوقود، وأدت لإصابة 14 جنديا أمريكيا.

من جانبه، نقل التلفزيون الإيراني عن بيان للحرس الثوري قوله: "استهدفنا قواعد أمريكية بينها قاعدة الظفرة، ومعسكر فكتوريا، ومقر الأسطول البحري الخامس، وقاعدة الأمير سلطان الجوية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ قوية تعمل بالوقود السائل من طراز (قيام) وبالوقود الصلب من طراز (ذو الفقار)".

يُذكَر أن 13 جنديا أمريكيا قتلوا منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط، بينهم 7 في دول الخليج و6 في العراق، بينما أُصيب أكثر من 300 آخرين. ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن مئات القتلى، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، بينما ترد طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة تقول إنها تستهدف إسرائيل ومصالح أمريكية في دول عربية.