إصابات وحرائق بهجمات إيرانية على 5 دول خليجية

مع مرور شهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تواصل طهران هجماتها على دول خليجية في إطار التداعيات المستمرة للصراع في الشرق الأوسط.

وشهدت ساعات الفجر الأولى من يوم السبت موجة استهدافات متزامنة، حيث تصدت الدفاعات الجوية في كل من سلطنة عُمان والإمارات والسعودية لاعتداءات بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية في عدد من المنشآت الاقتصادية والموانئ.

عُمان: استهداف ميناء صلالة

نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني قوله "تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيَّرتين، مما أسفر عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين في الميناء، وتعرض إحدى الرافعات لأضرار محدودة".

وأضافت الوكالة أن سلطنة عُمان تؤكد إدانتها لهذه الاعتداءات الغاشمة، وتشدد على اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين على أراضيها.

الإمارات: إصابات وحرائق

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر السبت تعامل دفاعاتها الجوية ومقاتلاتها مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة تعود لعمليات الاعتراض الناجحة.

: أكد مكتب أبوظبي الإعلامي إصابة 5 أشخاص من الجنسية الهندية بجروح تتراوح بين المتوسطة والبسيطة جراء سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد). الأضرار: تعاملت الجهات المختصة مع حادثتي اندلاع حريق في محيط "كيزاد" إثر سقوط شظايا نتجت عن اعتراض ناجح لصاروخ باليستي.

السعودية: اعتراض صاروخ ومسيّرات

في تصعيد متزامن، أعلنت وزارة الدفاع السعودية بعد منتصف ليلة السبت تصديها لهجمات جوية استهدفت أراضيها.

: صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض. طائرات مسيرة: أعلنت الوزارة نجاح دفاعاتها في اعتراض وتدمير 3 مسيرات معادية خلال الساعات الماضية.

الكويت: استهداف الموانئ

شهدت الأجواء الكويتية هجمات مكثفة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للبيان الصادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، الذي شدد على جاهزية القوات المسلحة التامة لحماية سيادة الوطن.

: تم رصد واعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، بالإضافة إلى تدمير 3 مسيرات معادية. الأضرار المادية: أسفر الهجوم عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، إثر سقوط صاروخ جوّال و4 طائرات مسيّرة استهدفت ميناءي مبارك الكبير والشويخ.

البحرين

شهدت البحرين حالة استنفار أمني للتعامل مع تداعيات الهجمات.

: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عبر منصة "إكس"، اندلاع حريق في إحدى المنشآت إثر إصابتها بقصف إيراني، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران. صفارات الإنذار: في ظل تواصل الهجمات، أطلقت وزارة الداخلية صفارات الإنذار 3 مرات في أنحاء البلاد منذ فجر السبت، موجهة نداءات متكررة وعاجلة للسكان بضرورة التوجه الفوري إلى الأماكن الآمنة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا واسعة على إيران، أودت بحياة المئات بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران أيضا ما تصفه بأنه مواقع ومصالح أمريكية في بعض الدول الخليجية والعربية، إلا أن بعض هذه الهجمات أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، مما أثار إدانات رسمية.