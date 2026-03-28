أردوغان: البشرية جمعاء ستدفع ثمن الحرب العبثية في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ثمن "الحرب العبثية وغير القانونية وغير الضرورية" المستمرة في المنطقة لا تدفعه أطراف الصراع فقط بل البشرية جمعاء".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع "إستراتيجية تركيا ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي"، والذي عقد في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشه في إسطنبول، الجمعة.

وقال أردوغان إن "ثمن الحرب العبثية وغير القانونية وغير الضرورية التي تهز المنطقة بعمق منذ شهر لا تدفعه أطراف الصراع فقط بل البشرية جمعاء".

وأضاف "في حين أن هناك فرصة لإيجاد أرضية مشتركة من خلال الدبلوماسية والحوار، فإننا كأسرة دولية نتحمل جميعا عبء تخريب هذه السبل"، محذرا من أنه "إذا لم تنته الاشتباكات، فإن الكلفة التي ستدفع سوف تتفاقم، ولن يكون للمسافة الجغرافية أي معنى في هذه المرحلة".

وأشار أردوغان إلى أن العالم أجمع يشعر بالآثار السلبية للحرب الدائرة في المنطقة على نطاق واسع، بدءا من أسواق الطاقة وصولا إلى الإنتاج، وتقنية المعلومات، والنقل، وشبكات التجارة.

وشدد الرئيس التركي على أن تحليلات المخاطر العالمية تظهر دخول النظام الدولي في مرحلة أكثر تنافسية وهشاشة، معتبرا أن النظام الاقتصادي العالمي يتعرض للتهديد من عدة جبهات في هذه المرحلة الجديدة.

ولفت إلى أن المشاكل المتعلقة بأمن الطاقة وتآكل سلاسل التوريد ونظام التجارة الدولي، والسياسات الحمائية، تزيد من هشاشة الاقتصادات، وأن كل هذه التطورات تقلص عدد الاقتصادات المستقرة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها “مواقع ومصالح أمريكية” في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.