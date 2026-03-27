22 قتيلا وآلاف الإصابات والإخلاءات بإسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

أفادت معطيات إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 22 إسرائيليا قُتلوا وأُصيب أكثر من 5 آلاف آخرين منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، بينما جرى إخلاء أكثر من 4800 من منازلهم، معظمهم في تل أبيب.

وبحسب بيانات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التي يتم تحديثها يوميا، فقد بلغت حصيلة الهجمات على إسرائيل 22 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب، في حين أطلقت إيران منذ بداية الحرب أكثر من 550 صاروخا، وما يزيد عن 765 مسيّرة تجاه إسرائيل.

وأظهرت البيانات أن تل أبيب سجّلت أعلى عدد من عمليات الإجلاء بواقع 1515 شخصا، تلتها ديمونا بنحو 975، ثم عراد بـ600، وبئر السبع بـ505.

كما أخلي 650 من سكان بيت شيمش، و160 من بني براك، و80 من الرملة، و75 من جفعاتيم، و45 من رامات غان، و70 من بلدة زرازير العربية شمالي إسرائيل.

وأشار المصدر ذاته إلى إخلاء 40 من سكان مستوطنة كريات شمونة، و25 من طيرة الكرمل، و20 من عيمك حيفر، إضافة إلى 20 من حولون و20 من كفر قاسم، موضحا أن الحكومة تنقل الأشخاص خلال التصعيد إلى فنادق خاصة في إيلات على نفقتها.

حصيلة الجرحى

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين منذ بدء الحرب إلى 5492 شخصا، بينهم 261 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم 31 حالة حرجة.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عملية زئير الأسد وحتى الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة، تم إجلاء 5492 شخصا إلى المستشفيات".

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، أُدخل إلى المستشفيات 261 مصابا: 31 حالة حرجة، وحالة خطيرة واحدة، و8 متوسطة، و226 طفيفة، إضافة إلى 24 حالة هلع، وحالة واحدة قيد التقييم الطبي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى رصد إطلاق أكثر من 1600 صاروخ ومسيّرة من لبنان منذ بدء العدوان على لبنان في 2 مارس/آذار.

إعلان

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إسرائيل والولايات المتحدة في شن هجمات على إيران منذ 28 فبراير/شباط، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران وحزب الله باستهداف مدن ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط تعتيم إعلامي وفرض رقابة عسكرية مشددة داخل إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المُستهدَفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.