ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني التطورات الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى مباحثات، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة.

وذكرت الوكالة أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "وصلتُ إلى المملكة العربية السعودية، ومن المقرَّر أن نعقد اجتماعات مهمة. نقدّر الدعم، وندعم المستعدين للعمل معنا من أجل ضمان الأمن".

وتأتي زيارة زيلينسكي في خضم الحرب في الشرق الأوسط التي يتخللها إطلاق إيران صواريخ ومسيّرات نحو دول الخليج.

كما تأتي في وقت تدخل فيه الحرب الأوكرانية عامها الخامس، مع تصاعد الهجمات الروسية خلال فصل الربيع وتعثُّر المسارات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بـ"المواقع والمصالح الأمريكية" في دول عربية، لكنَّ بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.