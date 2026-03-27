كيف تستعد ألمانيا لصد أي هجوم إيراني محتمل؟ وزير الدفاع يشرح

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن أوروبا آمنة من الصواريخ الإيرانية التي يطال مداها نظريا أهدافا أوروبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف بيستوريوس خلال زيارة إلى ثكنة عسكرية أسترالية قرب مدينة بريسبان: "أوروبا آمنة، خاصة أن ألمانيا لا تدافع عن نفسها بمفردها في إطار الدفاع الجوي، بل يتم ذلك في سياق قوات الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي".

وأجاب بيستوريوس بشأن مدى أنظمة الأسلحة الباليستية الإيرانية: "بالطبع يمكن نظريا لهذه الصواريخ أن تصل إلى أوروبا. لكننا بصراحة كنا نعرف ذلك من قبل. السؤال هو: بأي تسليح وبأي دقة؟ ولهذا فإننا نعتمد على قدرة الدفاع المشترك التي جرى تشكيلها في إطار الناتو".

وفيما يتعلّق بالدفاع الجوي، أشار الوزير أيضا إلى أن الصواريخ الموجهة لنظام "باتريوت" الأمريكي سيجري تصنيعها قريبا في ألمانيا من قِبل شركة "إم بي دي إيه" للصناعات الدفاعية، وقال: "لكن، لأكون صريحا، لا يمكننا الإسراع أكثر من ذلك. لقد جرى إطلاق هذا المشروع بالفعل في وقت مبكر".

نظام دفاع إسرائيلي

وأشار بيستوريوس إلى بناء نظام الدفاع الجوي "آرو 3" الذي اشترته ألمانيا من إسرائيل، وتقول إنه سيكون جاهزا للاستخدام قريبا.

وقال: "هذا يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام. ما زلتُ أتذكر الأصوات المنتقدة عندما قمنا بشرائه. كان يقال إنه لا توجد أصلا صواريخ يتعيّن على هذا النظام التصدي لها".

ومن المفترض أن يكون "آرو 3" قادرا على تدمير الصواريخ المعادية حتى على ارتفاعات تزيد على 100 كيلو متر، وهي قدرة لا تمتلكها القوات المسلحة الألمانية حتى الآن.

ويُعَد موقع سلاح الجو في شونيفالده/هولتسدورف على الحدود بين ولايتي سكسونيا-أنهالت وبراندنبورغ، والذي يضم ميدانا للتدريب العسكري، أول 3 مواقع مخطط لها لتمركز نظام "آرو" بها في ألمانيا.

تناقض أوروبي

ويواجه الموقف الأوروبي من الحرب على إيران تناقضات بين الرفض العلني للانخراط العسكري والمصالح الحيوية المهدَّدة في منطقة الخليج، ففي حين تؤكد القيادات الأوروبية أن فرصة انضمام حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الحرب "تتراوح بين ضئيلة وغير موجودة"، تذهب آراء أخرى إلى وجود مشاركة "خلف الكواليس" من دول أوروبية عدة بسبب مصالحها العميقة ووجود مئات الآلاف من مواطنيها في دول الخليج.

وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران منذ شهر، وردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، قائلة إنها تستهدف المصالح الأمريكية بها، إلا أن تلك الهجمات استهدفت منشآت مدنية وتجارية وأوقعت أضرارا بشرية ومادية جسيمة.

وتنهال الصواريخ على المدن الإسرائيلية المختلفة بما في ذلك منطقة تل أبيب الكبرى، مما دفع السلطات الإسرائيلية لفرض رقابة عسكرية صارمة على مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية والمقاطع المصورة التي تظهر الأضرار الجسيمة.