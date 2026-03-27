واشنطن وأربيل.. اتصال رفيع لمواجهة "التقلبات الحادة" في أسواق النفط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، تناول التطورات الأمنية في الإقليم وأوضاع سوق الطاقة العالمية.

وأفاد بيان للوزارة بأن روبيو أعرب عن تقديره لدور حكومة الإقليم في تسهيل وصول النفط العراقي -بما في ذلك نفط إقليم كردستان- إلى الأسواق العالمية، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة.

ويأتي هذا الاتصال على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية، إذ أسهمت المواجهات مع إيران في ارتفاع أسعار النفط وزيادة حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.

تعاز بعد هجوم صاروخي

وفي السياق ذاته، قدم الوزير الأمريكي تعازيه لأسر مقاتلي قوات البشمركة الذين قُتلوا بهجوم صاروخي استهدف موقعا عسكريا في 24 مارس/آذار، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قوات البشمركة قد أعلنت في بيان سابق مقتل ما لا يقل عن ستة من عناصرها وإصابة نحو 30 آخرين جراء قصف صاروخي استهدف قاعدة شمالي مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

واتهم البيان إيران بتنفيذ الهجوم، واصفا إياه بأنه "غادر"، ومشيرا إلى أن ستة صواريخ باليستية أصابت المقر العسكري في ساعات الصباح الأولى.

ومطلع الشهر الجاري، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية المتمركزة في العراق على مهاجمة إيران، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية باستعداد مسلحين أكراد لعبور الحدود إلى إيران، لكنَّ طهران أكدت أن الحدود آمنة، وتوعدت بسحق تلك المجموعات المسلحة.

لكن بعدها بأيام، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن نظيره الأمريكي ماركو روبيو أبلغه بأن واشنطن لا تنوي إدخال أحزاب كردية إلى ساحة الحرب مع إيران.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أنه أثار في اتصال هاتفي مع روبيو معلومات تتعلق باحتمال إدخال أحزاب كردية إلى ساحة الحرب، وأن الوزير الأمريكي نفى ذلك.