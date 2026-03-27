مصر وتركيا وباكستان تبحث "سيناريوهات التهدئة" في المنطقة

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مع نظيريه الباكستاني والتركي بهدف بحث التطورات المتسارعة في المنطقة وخفض التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ نحو شهر، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن عبد العاطي اتصل هاتفيا بكل من محمد إسحاق، وزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، أمس الخميس، "لتبادل الرؤى والتقييمات حول تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر".

وأضاف البيان أن عبد العاطي تناول مع نظيريه الباكستاني والتركي "الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها الدول الثلاث بغية بدء مسار التفاوض المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وتعزيز خيار الدبلوماسية والحوار بدلا من التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى والعنف والإرهاب الواسع النطاق".

وتابع مؤكدا أن وزير الخارجية المصري أعرب عن أمله في "أن تسفر الجهود المصرية التركية الباكستانية المشتركة عن خفض التصعيد وبدء مسار متدرج للتهدئة يسفر عن إنهاء الحرب".

وقال وزير الخارجية المصري في وقت سابق هذا الأسبوع إن بلاده تتعاون مع أطراف إقليمية مهمة مثل تركيا وباكستان لخفض التصعيد الحالي بالمنطقة، معبّرا عن أمل القاهرة في تفاوض مباشر بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

مثلث التهدئة

وشهدت الأيام الماضية نشاطا مكوكيا لوسطاء من مصر، وتركيا، وباكستان، ونقلت إسلام آباد إلى طهران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار يتكون من 15 بندا، في خطوة تعكس تصاعد دورها في التواصل بين الطرفين، رغم غموض تفاصيل هذه البنود ومدى قبولها لدى طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز قبل أن يمددها لخمسة أيام ثم 10 أيام إضافية، متوعدا بضرب محطات الكهرباء والطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب قبل انقضائها.

إعلان

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات من الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية بينها مطارات وموانئ ومحطات طاقة ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.