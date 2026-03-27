مسؤول بالبنتاغون: إصابة أكثر من 300 جندي أمريكي بحرب إيران

جنود أمريكيون يحاكون إجلاء زميل جريح إلى مركبة خلال مناورة تقييم تكنولوجيا الروبوتات الأرضية للجيش الأمريكي في ميدان تدريب بألمانيا (غيتي)
Published On 27/3/2026

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) قوله إن عدد الجنود الأمريكيين الذين أُصيبوا بلغ حتى اليوم الجمعة 303 جنود، بزيادة عن العدد الذي سبق وأعلنته البنتاغون والذي بلغ حوالي 290 جنديا.

وأوضح المسؤول للشبكة الأمريكية أن أكثر من 75% من هذا العدد الإجمالي للمصابين "يتعلق بإصابات دماغية رضّية".

وحسب الأوساط الطبية يعني هذا النوع من الإصابات تلفا في الدماغ ناجما عن قوة خارجية مثل ضربة أو ارتطام في الرأس. وتشمل الأعراض الناجمة عنها الصداع والغثيان والقيء والدوار وفقدان الوعي، ويمكن أن تختلف بشكل كبير حسب شدة الإصابة.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق لشبكة " سي إن إن "إن العسكريين المصنفين على أنهم مصابون بجروح خطيرة يشملون حالات خطيرة حيث تكون الوفاة فيها محتملة أو وشيكة.

وفي وقت سابق قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين إن معظم إصابات أفراد الجيش الأمريكي كانت بسبب هجمات بطائرات إيرانية مسيرة.

ومن المعتاد أن يتغير عدد الإصابات أو يزداد بمرور الوقت، حيث قد لا يلجأ أفراد القوات المسلحة إلى تلقي الرعاية الطبية فور وقوع الحوادث، بحسب شدة الإصابة.

وحسب البنتاغون قُتل 13 جنديا أمريكيا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي حتى الآن.

المصدر: الجزيرة + سي إن إن

