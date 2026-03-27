مجلس الأمن يجتمع الجمعة بشأن إيران.. هل ينقذ الدبلوماسية؟ خبراء يجيبون

تلوّح الولايات المتحدة بإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط ودراسة خيار التدخل البري في إيران، مما يضع المشهد أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري متصاعد ودبلوماسية دولية نشطة في آنٍ واحد.

وفي هذا السياق، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن -صباح اليوم الجمعة- لمناقشة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية، في خطوة تُضفي بُعدا دوليا جديدا على الأزمة وتفتح نافذة دبلوماسية في خضم التصعيد المتواصل.

ودافع المدير السابق لحملة دونالد ترمب في ديلاوير روب أرليت عن الإستراتيجية الأمريكية مؤكدا أن ترمب يسعى إلى "السلام عبر القوة"، وأن إظهار القوة العسكرية ليس غاية بل أداة ضغط لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وأكد أن الحرب لن تتمدد إلى ما بعد أبريل/نيسان الحالي دون أن يُشكّل ذلك عبئًا ثقيلا على ترمب، معتبرا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون فاصلة في تحديد اتجاه الأمور.

في المقابل، قدّم الباحث المختص في القضايا الإقليمية الدكتور حسين رويوران قراءة مغايرة جذريا، إذ رأى أن أمريكا لم تحقق أيا من أهدافها المُعلنة في هذه الحرب؛ فلم تُسقط النظام، ولم تُحرّك المعارضة الداخلية، ولم تُدمّر البرنامج الصاروخي.

ولفت إلى أن المفارقة الصارخة تكمن في أن واشنطن أصبحت تتفاوض مع النظام الذي أرادت إزالته، وهو ما وصفه بأنه "هزيمة أمريكية" بكل المقاييس.

وأضاف أن إيران "تنتظر" القوات البرية الأمريكية لأنها تُدرك أن تدفق التوابيت إلى الأراضي الأمريكية هو الورقة الأقوى لتغيير الرأي العام، مستندا إلى أن ثلثي الشعب الأمريكي يعارضون الحرب أصلا، وأن شروخا بدأت تظهر داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة ثانية" (ماغا) وفي أروقة الحزب الجمهوري.

وفيما يتعلق بالدور الإسرائيلي، أكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد أن إسرائيل تعمل من داخل غرفة العمليات المشتركة وعلى تواصل تام مع واشنطن على كل المستويات.

غير أنه لفت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– في إقناع ترمب برفض التفاوض مع النظام الإيراني قبل إسقاطه.

خيارات إيران

وأوضح شديد أن إسرائيل تتبنى الآن إستراتيجية بديلة قوامها رفع سقف الشروط التفاوضية لوضع إيران أمام خيارين: الاستسلام أو الاستمرار في المواجهة، بحيث تبدو الولايات المتحدة أمام الرأي العام الأمريكي في موقف المدافع عن شروط معقولة لا المتورط في حرب بلا مبرر.

وحول اجتماع مجلس الأمن، رأى رويوران أنه يوفر مخرجا محتملا للأزمة، إذ إن المفاوضات الثنائية وصلت إلى استعصاء حقيقي، في حين أن الإطار الأممي يمنح الضمانات الدولية التي تطالب بها طهران وتجعلها شرطا لأي اتفاق.

وأشار إلى أن هذا المسار يمنح ترامب أيضا مخرجا من ورطة داخلية متصاعدة في ظل تقييد صلاحياته الحربية من دون تفويض من الكونغرس بأربعة أو ستة أسابيع لا أكثر.

لكن عادل شديد رأى أن القرار في نهاية المطاف يبقى بيد ترمب لا المؤسسات الأمريكية، محذرا من أن استمرار الحرب في ظل معارضة ثلثي الشارع الأمريكي قد يحوّلها إلى عبء وجودي على إدارته، وإن كان ثلثا الحزب الجمهوري لا يزالان يدعمان توجهاته في هذا الملف.

ومن جهته، أكد أرليت أن انخراط روسيا والصين في المسار الدبلوماسي قد يُعقّد المشهد أو يُسهم في تسريع الحل، مشيرا إلى أن الضغط الزمني أصبح يُلقي بثقله على ترمب الذي يحتاج إلى إنجاز ملموس قبل أن تتحول الحرب من ورقة قوة إلى عبء سياسي.