تسببت الأمطار الغزيرة بغرق مخيمات النازحين في قطاع غزة، لتزيد معاناتهم وسط عجز البلديات عن تقديم المساعدة بسبب تضرر البنى التحتية ونقص المعدات جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

ورصد مراسل الجزيرة هاني الشاعر من منطقة المواصي، غربي مدينة خان يونس (جنوبي القطاع)، جهود فرق البلديات في سحب المياه من الخيام والطرقات، مستخدمة آليات مهترئة وقديمة لا تكفي للتعامل مع حجم الكارثة.

وقال المتحدث باسم بلدية خان يونس صائب لقان إن استمرار الحرب الإسرائيلية واستهداف شبكات تصريف مياه الأمطار وخطوط الصرف الصحي أدى إلى تفاقم صعوبة إدارة البلديات للأزمة، مؤكدا أن نقص المعدات والأدوات يحد من قدرة فرق الإنقاذ على التخفيف من آثار المنخفض الجوي.

وفي السياق ذاته، وصف النازحون الوضع بالمأساوي، مشيرين إلى أن الخيام لا تصلح للسكن وغمرتها المياه طوال الليل، وتفتقر أيضا إلى أبسط المعدات اللازمة.

وقال أحدهم للجزيرة إن محاولاتهم لطلب المساعدة من البلدية والدفاع المدني باءت بالفشل بسبب نقص الإمكانيات. وأضاف آخر أن الشوارع مغمورة بالمياه، والبلديات غير قادرة على التدخل لسحب المياه أو تقديم الدعم اللازم.

ويعيش في منطقة المواصي مئات آلاف النازحين، وفق تقديرات رسمية، مما يجعل تأثير المنخفضات الجوية أكبر وأخطر، في حين تُعَد مواجهتها "مهمة شبه مستحيلة"، نتيجة تدمير البنى التحتية واستهداف معدات البلديات والطواقم خلال الحرب الإسرائيلية.

ويعيش نحو 1.9 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة ظروفا مأساوية داخل خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي، فرغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإغاثية ومواد الإيواء إلى القطاع.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، فضلا عن دمار طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، مما ترك السكان تحت تقلبات الطقس، خاصة في فصل الشتاء، دون مأوى يحميهم.