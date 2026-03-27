عشرات الضحايا بانهيارات أرضية في تنزانيا

أعلنت السلطات في تنزانيا أمس الخميس، أن انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا منذ أسابيع موجات من الأمطار الغزيرة، تسببت هذا الشهر وحده في مصرع ما لا يقل عن 88 شخصا وتشريد آلاف في كينيا المجاورة.

وأدت الأمطار المصحوبة برياح قوية في تنزانيا إلى انهيارات أرضية دمرت منازل في إقليم مبيا، بحسب جافار هانيو المسؤول الإداري في منطقة رونغوي التي وقع بها الحادث.

وقال هانيو للصحفيين إن "حصيلة القتلى بلغت حتى الآن 20 شخصا"، موضحا أن 18 جثة انتُشلت أول أمس الأربعاء، ثم عثر على جثتين أخريين أمس الخميس. وأضاف أن بين الضحايا طفلا عمره عام ونصف، ودعا السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توقع استمرار هطل الأمطار.

وحث المسؤول السكان في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية على إخلاء منازلهم تفاديا لمزيد من الخسائر، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية استمرار الأمطار بغزارة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.