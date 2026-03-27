عاجل | رئيس مجلس السلام للجزيرة: نسعى إلى تشكيل سلطة في غزة مقبولة من الفلسطينيين بأسرع وقت ممكن
Published On 27/3/2026|
آخر تحديث: 20:57 (توقيت مكة)
رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة:
- نسعى إلى تشكيل سلطة في غزة مقبولة من الفلسطينيين بأسرع وقت ممكن
- الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنهض غزة بها هي وجود سلطة واحدة في القطاع.
- إن لم يتم توحيد السلاح في غزة فمن الصعب العودة للحديث عن قضايا سياسية
- يجب أن نساعد السكان في غزة ولا ننتظر حتى تنتهي الحرب في إيران
- أرجو ألا يتأثر تنفيذ خطة الـ20 نقطة بالحرب في إيران
المصدر: الجزيرة