روبيو: العملية في إيران ستنتهي خلال أسابيع

شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن العملية ضد إيران "قد تنتهي خلال أسابيع لا أشهر"، مؤكدا أن واشنطن باتت على وشك تحقيق أهدافها العسكرية بالكامل.

وأوضح روبيو عقب اجتماع مجموعة السبع في باريس اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على تدمير البنية العسكرية الإيرانية، بما يشمل مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة، وسلاحي الجو والبحرية، إضافة إلى منصات الإطلاق، مؤكدا أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها دون الحاجة إلى نشر قوات برية، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة لأي طارئ.

وأشار إلى أن إيران أصبحت أضعف يوما بعد يوم نتيجة الضربات المتواصلة، مضيفا أنه مع نهاية العمليات لن تتمكن من الاختباء وراء قدراتها العسكرية أو السعي لامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الشعب الإيراني يستحق أفضل من النظام الحالي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن بلاده تقوم بعمل جيد للغاية في إيران، في إشارة إلى تقدم العمليات العسكرية.

التواصل مع طهران

وفي الجانب السياسي، كشف روبيو عن استمرار قنوات الاتصال غير المباشرة مع طهران، داعيا الإيرانيين إلى تحديد الجهة التي ستمثلهم في أي مفاوضات محتملة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بوتيرة متسارعة.

كما شدد على أن الولايات المتحدة لم تطلب من أي دولة الانضمام إلى الحرب، لكنها دعت في المقابل إلى تحرك دولي لضمان حرية الملاحة، محذرا من أي توجه إيراني لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، واصفا ذلك بأنه “غير قانوني وغير مقبول”، ومؤكدا أن عدة دول، بدعم من المملكة المتحدة، أبدت استعدادا للمساهمة في تأمين الممرات البحرية.

وفيما يتعلق بالدور الدولي، قلل روبيو من تأثير روسيا في مجريات الصراع، مؤكدا أنها لا تقوم بأي عمل يؤثر على سير العمليات العسكرية الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن مستمرة في تنفيذ خطتها وفق جدول زمني متقدم.