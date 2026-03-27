ضربات إيرانية على الخليج.. أضرار بميناء كويتي واعتراض مسيّرات بالسعودية

أعلنت دول الخليج اليوم الجمعة، تعرضها لضربات إيرانية، في سياق ما تقول طهران إنه استهداف لمواقع ومصالح أمريكية في المنطقة.

وفي الكويت، قالت مؤسسة الموانئ الكويتية إن ميناء الشويخ أصيب بهجوم بطائرات مسيرة، ‌مما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات بشرية.

وأضافت المؤسسة في بيان أنها فعّلت "إجراءات الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات ‌المختصة"، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

وميناء الشويخ هو أقدم وأهم ميناء تجاري في الكويت ويقع في منطقة الشويخ الصناعية على الساحل الغربي لمدينة الكويت، ويُدار من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية، ويضم مراسي متعددة، ويُستخدم بشكل أساسي لمناولة البضائع التجارية والشحنات العامة.

تنبيه وإنذار

وفي قطر، أعلنت وزارة الداخلية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، ودعت الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

يأتي ذلك بعد أن كانت قد أصدرت تنبيها بأن مستوى التهديد الأمني مرتفع داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

من جهتها أطلقت وزارة الداخلية البحرينية صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تمكنت منذ بدء الهجمات الإيرانية من اعتراض وتدمير 154 صاروخا و362 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة.

أما في السعودية، فقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة في منطقتي الرياض والشرقية.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع السعودية أنه تم إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، حيث جرى اعتراض اثنين منها، فيما سقطت البقية في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة.

وفي الإمارات قالت الدفاعات الجوية إنها تعاملت اليوم مع 15 صاروخا باليستيا و11 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، منذ ما يقرب من شهر، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها مصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات الإيرانية.