صور أقمار صناعية ترصد اقتراب اكتمال جسر يربط روسيا بكوريا الشمالية

كشفت صور أقمار صناعية تقدما في أعمال إنشاء جسر يربط روسيا بكوريا الشمالية عبر نهر تومان.

وتُظهر الصور الملتقطة في 10 مارس/آذار 2026 مراحل متقدمة من الإنشاء، إذ شارفت الأعمال على الاكتمال، مع الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية الخرسانية، إلى جانب مواصلة تشييد المراحل الهيكلية الأخيرة.

كما أظهرت الصور ربط أجزاء سطح الجسر من الجانبين، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن عن افتتاح المشروع.

ويبلغ طول الجسر نحو كيلومتر واحد، وعرضه نحو 15 مترا، بحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

وفي عام 2025، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى بيونغ يانغ قوله إن روسيا وكوريا الشمالية ستبدآن قريبا بناء جسر بري فوق نهر تومان بين البلدين.

وجرى الاتفاق على إنشاء الجسر خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية عام 2024، عندما وقّع البلدان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة.

ووصفت الحكومة الروسية المشروع بأنه "خطوة مهمة" لتعزيز الروابط الاقتصادية واللوجستية، في حين أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن الجسر "يُحيي التنقل بين الأشخاص وتداول السلع" ويمثل "نصبا تذكاريا تاريخيا في علاقات البلدين".

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال منتدى الشرق الاقتصادي أن الجسر سيفتتح في العام التالي، ضمن خطط موسكو لتطوير البنية التحتية للنقل في الشرق الأقصى.