شظايا فوق الضفة.. استنفار أمني فلسطيني للتعامل مع بقايا الصواريخ

قالت الشرطة الفلسطينية إن غرفة العمليات المركزية سجلت سقوط نحو 39 شظية صاروخية في عدة محافظات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن طواقم الاستجابة السريعة وثّقت المواقع وتعاملت معها ميدانيا، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والبحث عن الأماكن المحصنة وعدم الاقتراب من الشظايا أو العبث بها وحماية الأطفال والمسنين وإبعادهم عن النوافذ، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات يحافظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مدن بوسط وشمالي إسرائيل، بينها القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى (غوش دان) ومنطقة شارون، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية، عقب إطلاق صواريخ من إيران.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت مقتل 4 نساء فلسطينيات في الخليل بالضفة الغربية المحتلة جراء سقوط شظايا صاروخية إيرانية على صالون تجميل نسائي، في منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها "تعاملت مع 4 حالات وفاة" لمواطنات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني على بلدة بيت عوا بالخليل، بينهن امرأة حامل.

استغلال واعتداءات

وتواصل جموع المستوطنين الإسرائيليين الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مستفيدين من قيود التنقل التي فرضها جيش الاحتلال خلال الحرب على إيران.

وأفادت منظمات حقوقية وطواقم طبية بأن هذه القيود أعاقت وصول سيارات الإسعاف بسرعة، مما سمح للمستوطنين بتكثيف هجماتهم، التي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، بينهم رجل توفي بعد استنشاق غاز مسيل للدموع، وفقا لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية ووزارة الصحة الفلسطينية.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، ونظيره الإيرلندي مايكل مارتن، الخميس، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

إعلان

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، أمس، إن التصاعد في هجمات المستوطنين بالضفة الغربية يمثل إرهابا منظما يهدف إلى فرض وقائع على الأرض، مؤكدة أن ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، بل هو نشاط منظم تمارسه مجموعات من المستوطنين المسلحين، يعملون في كثير من الأحيان تحت حماية قوات الاحتلال، ويشكلون امتدادا مباشرا لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني.

وتشهد المنطقة تصعيدا منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، مع اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، تخللتها ضربات متبادلة أوقعت مئات القتلى، بينهم قادة بارزون.

في المقابل، تواصل طهران إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وتعلن استهداف ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في المنطقة، بينما أفادت تقارير بسقوط ضحايا مدنيين وأضرار في ممتلكات بدول عدة، وسط إدانات ودعوات متكررة لوقف التصعيد.