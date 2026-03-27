شاهد.. حزب الله يقصف قواعد إسرائيلية بالصواريخ

بث حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر إطلاق صواريخ على قواعد إسرائيلية، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات التي يخوضها الحزب في جنوب لبنان.

وقال الحزب في -مقطع فيديو بثه الإعلام الحربي وقال إنه بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري- إن عناصره استهدفت القواعد الإسرائيلية التالية: دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي شمال شرق صفد)، وفيلون، وتقاطع غولاني، ونفتالي.

وأظهرت المشاهد عملية إطلاق الصواريخ نهارا وليلا باتجاه القواعد الإسرائيلية من طرف مقاتلي حزب الله، وسط تصاعد لدخان كثيف خلال عملية الإطلاق.

وكتب حزب الله في ختام المشاهد التي بثها:"دفاعا عن لبنان وشعبه".

وجاءت الصور التي بثها حزب الله بالتزامن مع المعارك الضارية التي يخوضها مقاتلوه في محاور التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وبحسب البيانات التي ينشرها الإعلام الحربي، يشن حزب الله يوميا عشرات العمليات تتوزع بين إطلاق الصواريخ والمسيّرات والاشتباكات المباشرة مع القوات الإسرائيلية.

ومنذ بدء المعارك في جنوب لبنان مطلع الشهر الجاري، قُتل ما لا يقل عن 4 عسكريين إسرائيليين وأصيب آخرون.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، بدأ حزب الله قصف مواقع عسكرية ومستوطنات ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وعلى إثر ذلك، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري محدود بالجنوب، وأسفرت الغارات عن مقتل 1142 لبنانيا وإصابة 3315 آخرين، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.